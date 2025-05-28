Професійна сваха назвала колір, який не варто обирати для першого побачення

До першого побачення потрібно відповідально підготуватись. Але мало хто замислюється над тим, що успіх залежить не лише від одягу, а й від його кольору.

У цьому переконана Марія Авгітідіс, генеральна директорка Agape Match, служби знайомств з Нью-Йорка, відзначеної нагородами. Вона назвала кольори, які варто обрати на перше побачення, щоб досягнути успіху, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

Варте уваги Природні губи більше приваблюють чоловіків, ніж пухкі – і тепер наука це чітко довела

Одяг якого кольору обрати на побачення

Авгітідіс зауважила, що зелений колір добре притягує компліменти та позитивну увагу до жінок, які його обирають.

"Ця стратегія має сенс з точки зору теорії кольору. Зелений – яскравий, привітний, він буквально означає "йти" в різних культурах і асоціюється з життям, зростанням, удачею та здоров'ям. Хто б не хотів провести час з кимось, хто без слів випромінює ці характеристики?", – пояснила вона.

Чоловікам вона пропонує несподіваний колір. 3... 2... 1... одягайте на перше побачення бузковий одяг. За словами експертки, цей колір створює дружню атмосферу, а "жінкам особливо подобається, коли чоловіки здаються доступними та безпечними". Створюється відчуття, що вони можуть бути друзями з першої ж секунди.

Вона звернула увагу на те, що чоловіки у бузковому одязі буквально сяють впевненістю, коли вона робить їм компліменти. Водночас запевняє, що неправильно підібраний колір одягу може стати на заваді.



Обирайте також одяг жовтого кольору та подібних відтінків / Фото freepik

Який колір не одягати на перше побачення?

За словами професійної свахи, варто уникати чорного одягу. І хоч він асоціюється з вишуканістю, він також може бути надто похмурим.

Одягнувши чорне, ви втрачаєте можливість викликати позитивні емоції у людини, з якою ви щойно познайомилися,

– сказала вона.

Водночас вона закликає відмовитись від білого та сірого кольорів. Якщо ж бузкового вбрання у вас немає, то можна звернути увагу на синій і жовтий.

Одяг червоного кольору, який вважається гарячим і сексуальним, краще залишити на майбутні зустрічі.

"Червоний – не найкращий колір для першого побачення, коли ви тільки намагаєтеся познайомитися з людиною і, можливо, почати стосунки", – каже Авгітідіс.

Дивіться також Парфуми для нього: на що звернути увагу, щоб не помилитися з вибором аромату

Який би колір одягу для першого побачення ви не обрали, важливо почуватись впевненим. Також не перестарайтесь – не одягайте все найкраще зразу. Ви ж не хочете нагадувати світлофор?