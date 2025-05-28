Профессиональная сваха назвала цвет, который не стоит выбирать для первого свидания

К первому свиданию нужно ответственно подготовиться. Но мало кто задумывается над тем, что успех зависит не только от одежды, но и от ее цвета.

В этом убеждена Мария Авгитидис, генеральный директор Agape Match, службы знакомств из Нью-Йорка, отмеченной наградами. Она назвала цвета, которые стоит выбрать на первое свидание, чтобы достичь успеха, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Одежда какого цвета выбрать на свидание

Авгитидис заметила, что зеленый цвет хорошо притягивает комплименты и положительное внимание к женщинам, которые его выбирают.

"Эта стратегия имеет смысл с точки зрения теории цвета. Зеленый – яркий, приветливый, он буквально означает "идти" в разных культурах и ассоциируется с жизнью, ростом, удачей и здоровьем. Кто бы не хотел провести время с кем-то, кто без слов излучает эти характеристики?", – объяснила она.

Мужчинам она предлагает неожиданный цвет. 3... 2... 1... надевайте на первое свидание сиреневую одежду. По словам эксперта, этот цвет создает дружескую атмосферу, а "женщинам особенно нравится, когда мужчины кажутся доступными и безопасными". Создается ощущение, что они могут быть друзьями с первой же секунды.

Она обратила внимание на то, что мужчины в сиреневой одежде буквально сияют уверенностью, когда она делает им комплименты. В то же время уверяет, что неправильно подобранный цвет одежды может стать помехой.



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Какой цвет не одевать на первое свидание?

По словам профессиональной свахи, стоит избегать черной одежды. И хотя она ассоциируется с изысканностью, она также может быть слишком мрачной.

Надев черное, вы теряете возможность вызвать положительные эмоции у человека, с которым вы только что познакомились,

– сказала она.

В то же время она призывает отказаться от белого и серого цветов. Если же сиреневого наряда у вас нет, то можно обратить внимание на синий и желтый.

Одежда красного цвета, который считается горячим и сексуальным, лучше оставить на будущие встречи.

"Красный – не лучший цвет для первого свидания, когда вы только пытаетесь познакомиться с человеком и, возможно, начать отношения", – говорит Авгитидис.

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Какой бы цвет одежды для первого свидания вы не выбрали, важно чувствовать себя уверенным. Также не переусердствуйте – не одевайте все лучшее сразу. Вы же не хотите напоминать светофор?