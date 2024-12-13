Перевірте приладову панель: одна піктограма дозволить позбутись поширеної проблеми на заправці

Далеко не всі власники автомобілів знають про певні хитрощі, які допоможуть їм у житті. Автомобільна експертка назвала одну річ, яка здатна вас здивувати.

Він розповів про піктограму покажчика рівня палива, яка шокувала мережу, пише 24 Канал з посиланням на видання The Express. У багатьох виникає законне питання: "Чому ми не вивчали подібні речі на уроках водіння?".

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На яку піктограму звернути увагу

Автомобільна експертка, відома у соцмережах як Chequanxiaoqiao, надихнула своїх підписників. Вона сказала: "Я не знаю, що ви знаєте про індикатор рівня палива: "Багато людей не знають про ці приховані функції в машині, поки її не відправлять на брухт".

Приєднання до клубу автомобілістів, які бояться поїздок на заправку, є досить поширеним явищем. Клопіт часто призводить до того, що ви забуваєте, з якого боку заправлятися, що спричиняє непотрібні хвилювання та незручне натягування шлангу на машину.

Проте наша автомобільна експертка розкрила фантастично простий трюк. Він допоможе вам більше ніколи не забувати, де розташований ваш паливний бак. І секрет криється прямо у вас під носом на приладовій панелі автомобіля.

Якщо ви забули, де розташована кришка паливного бака під час заправки, подивіться на приладову панель. Трикутна стрілка на паливному баку вказує на положення кришки паливного бака,

– розповіла Сяо.

Стрілочка покаже, з якого боку паливний бак / Фото freepik

Будьте певні, цей трюк дозволяє завжди під'їжджати до заправки з правильного боку.

Що ще радить експерт

Також вона дала інші безцінні поради. Зокрема, про легке регулювання керма за допомогою "маленького ключа". Крім того, вона розповіла водіям, як це зробити: "Ремінь безпеки можна відрегулювати відповідно до зросту водія" для оптимального комфорту та безпеки.

Для тих, хто возить маленьких дітей, вона розкрила секрет захисту від дітей: просто поверніть ключ у задніх дверях, щоб "активувати замок безпеки". Він убезпечить дітей, не даючи їм відкрити двері зсередини.

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У відповідь на це коментатори поспішили порадити автомобілістам "читати інструкції з експлуатації" після придбання нового транспортного засобу. Інший підкреслив: "Важливо зазначити, що всі автомобілі не однакові", визнаючи, що поради можуть відрізнятися для різних моделей автомобілів.