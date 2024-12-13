Проверьте приборную панель: одна пиктограмма позволит избавиться от распространенной проблемы на заправке

Далеко не все владельцы автомобилей знают об определенных хитростях, которые помогут им в жизни. Автомобильный эксперт назвала одну вещь, которая способна вас удивить.

Он рассказал о пиктограмме указателя уровня топлива, которая шокировала сеть, пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Express. У многих возникает законный вопрос: "Почему мы не изучали подобные вещи на уроках вождения?".

Смотрите также Удалите немедленно: эти популярные рождественские песни могут стать причиной ДТП

На какую пиктограмму обратить внимание

Автомобильный эксперт, известна в соцсетях как Chequanxiaoqiao, вдохновила своих подписчиков. Она сказала: "Я не знаю, что вы знаете об индикаторе уровня топлива: "Многие люди не знают об этих скрытых функциях в машине, пока ее не отправят на металлолом".

Присоединение к клубу автомобилистов, которые боятся поездок на заправку, является довольно распространенным явлением. Хлопоты часто приводит к тому, что вы забываете, с какой стороны заправляться, что вызывает ненужные волнения и неудобное натягивание шланга на машину.

Однако наша автомобильная экспертка раскрыла фантастически простой трюк. Он поможет вам больше никогда не забывать, где расположен ваш топливный бак. И секрет кроется прямо у вас под носом на приборной панели автомобиля.

Если вы забыли, где расположена крышка топливного бака во время заправки, посмотрите на приборную панель. Треугольная стрелка на топливном баке указывает на положение крышки топливного бака,

– рассказала Сяо.

Стрелочка покажет, с какой стороны топливный бак / Фото freepik

Будьте уверены, этот трюк позволяет всегда подъезжать к заправке с правильной стороны.

Что еще советует эксперт

Также она дала другие бесценные советы. В частности, о легкой регулировке руля с помощью "маленького ключа". Кроме того, она рассказала водителям, как это сделать: "Ремень безопасности можно отрегулировать в соответствии с ростом водителя" для оптимального комфорта и безопасности.

Для тех, кто возит маленьких детей, она раскрыла секрет защиты от детей: просто поверните ключ в задней двери, чтобы "активировать замок безопасности". Он обезопасит детей, не давая им открыть дверь изнутри.

Это интересно Жители Японии охотно арендуют автомобили – но не ездят на них: в чем здесь хитрость

В ответ на это комментаторы поспешили посоветовать автомобилистам "читать инструкции по эксплуатации" после приобретения нового транспортного средства. Другой подчеркнул: "Важно отметить, что все автомобили не одинаковые", признавая, что советы могут отличаться для разных моделей автомобилей.