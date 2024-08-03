Як замінити спущене колесо: ілюстрована інструкція
Джерело:The Art of Manliness
Важливою частиною "чоловічих" вмінь часто називають навички, що стосуються порання з автомобілем. А впоратися з форс-мажорними ситуаціями, які іноді виникають з машинами, не завжди просто.
Звісно, що ця навичка насправді потрібна та корисна для кожної людини, безвідносно до статі. З огляду на це ми пропонуємо ілюстрований посібник однієї з таких навичок – заміни спущеного колеса.
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Як замінити спущене колесо автомобіля
Можливо, у вас буде допомога на дорозі, можливо, її не буде. У будь-якому випадку – ви повинні знати, як самостійно замінити спущене колесо. Ви ніколи не знаєте, чи знадобиться допомога особисто вам, чи близькій людині, чи навіть незнайомцю.
Замінюємо спущене колесо та / Ілюстрація The Art of Manliness
- Припаркуйте автомобіль на рівній поверхні, увімкніть аварійне гальмо та аварійну світлову сигналізацію, встановіть колодку на шину діагонально навпроти спущеного колеса та вийміть запасне колесо з автомобіля (віримо, що воно у вас є).
- Зніміть ковпак, щоб мати доступ до гайок. Ослабте гайки за допомогою гайкового ключа. Але не знімайте жодну з них – послабте рівно настільки, щоб вони "хруснули".
- Помістіть домкрат під автомобілем біля міцної частини рами. Зверніться до інструкції з експлуатації, щоб дізнатися, як правильно його розмістити. Повертайте кривошип на кінці домкрата вручну, доки він не торкнеться рами.
- Додайте ручку домкрата для важеля. Повертайте ручку, поки колесо не підніметься достатньо високо над землею, щоб ви могли зняти шину. Не просовуйте руки або ноги під автомобіль – він може впасти й травмувати вас.
- Тепер зніміть гайки з колеса, повернувши їх проти годинникової стрілки, і тримайте їх у ковпаку, щоб вони не скотилися. Зніміть спущене колесо і покладіть його на землю. Ви ж не хочете, щоб воно скотилося.
- З'єднайте запасне колесо з колісними шпильками та встановіть на автомобіль. Після того, як колесо стало, встановіть гайки на місце і затягніть їх вручну, а потім гайковим ключем, доки не відчуєте сильного опору.
- Опускайте домкрат, доки колесо не стане на землю. Закінчіть затягування гайок наконечників. Щоб затягнути гайки якомога тугіше, використовуйте силу зіркоподібного ключа.
- Не забувайте, що на запасних шинах не можна їздити на великі відстані або на високій швидкості, тому їдьте повільно і якнайшвидше відремонтуйте та замініть спущене колесо.