Как заменить спущенное колесо: иллюстрированная инструкция

Важной частью "мужских" умений часто называют навыки, касающиеся обращения с автомобилем. А справиться с форс-мажорными ситуациями, которые иногда возникают с машинами, не всегда просто.

Конечно, что этот навык на самом деле нужен и полезен для каждого человека, безотносительно к полу. Учитывая это, мы предлагаем иллюстрированное руководство одного из таких навыков – замены спущенного колеса.

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Как заменить спущенное колесо автомобиля

Возможно, у вас будет помощь на дороге, возможно, ее не будет. В любом случае – вы должны знать, как самостоятельно заменить спущенное колесо. Вы никогда не знаете, понадобится ли помощь лично вам, близкому человеку, или даже незнакомцу.



Заменяем спущенное колесо и / Иллюстрация The Art of Manliness