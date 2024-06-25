Американська фітнес-інфлюєнсерка приміряла білизну, яка ледь прикриває груди: мережа у захваті

Цього разу ми розповімо вам про Яслен Клементе. 27-річна американська фітнес-інфлюєнсерка однозначно має чим вражати і тішити своїх підписників.

І вона це робить залюбки. От днями вона виклала публікацію, на якій можна побачити Яслен Клементе у надзвичайно відвертому комплекті спідньої білизни. Він заледве прикривав її бюст.

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Мережа у захваті від Яслен

Сама інфлюєнсерка пожартувала, що у цьому дописі – "звалище" її контенту за день. Усім би таке "звалище", подумали ми, і не лише ми.



Яслен Клементе знялася у відвертому спідньому / Фото з інстаграму Клементе

Решту фото та відео можна подивитись на її сторінці в інстаграмі.

Підписники Яслен Клементе у захваті від неї. Красуню з сонячного Маямі буквально засипали компліментами. Користувачі мережі оспівували її бездоганне тіло, а також були вражені тим, наскільки крихітний комплект білизни вона приміряла.

Ось лише частина коментарів, залишених під її публікацією:

"Це гаряче";

"Жінка з моїх мрій";

"Дуже красива, сексуальна та гаряча";

"Ти надзвичайно божественна крихітка";

"Я люблю тебе";

"Богиня";

"Бездоганність".

Звернімо увагу, що Яслен у підлітковому віці боролась із зайвою вагою. Саме тому вона і подалася у фітнес і стала тією, про кого зараз говорять тисячі людей по всьому світу.

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Яслен Клементе – та, хто заслуговує на справжній захват. Вона не лише надзвичайно приваблива, а й вражає усіх своїми вигинами. І якщо ви досі не підписалися на цю красуню, то пора виправляти це прикре непорозуміння.