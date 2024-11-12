Що з'їсти зранку, щоб попустило похмілля: пояснення професійного бармена

Після бурхливої ночі на ранок багато хто відчуває втому, біль у голові та загальне нездужання — і це типові симптоми похмілля. Але нема біди – допомогти швидко прибрати чи послабити ці неприємні відчуття може дуже проста їжа.

Щонайменше, так стверджує популярний в інстаграмі бармен rombarbarr, пише 24 Канал. Просто треба знати, які саме продукти вибрати.

Дивіться також Цей алкоголь шкідливий для вашої шкіри: 5 напоїв, яких варто уникати

Яка їжа може допомогти позбавитися від похмілля зранку

Організм після вживання алкоголю потребує відновлення водного балансу, вітамінів і мінералів. І є певні продукти, які допоможуть вгамувати похмілля.

Бармен в інстаграмі з ніком rombarbarr розповів у своєму відео, що ж треба поїсти зранку, щоб попустило з похмілля.

На 1 місце він ставить яйце. І пояснює це так:

Тому що в ньому є цистеїн, який допомагає нам переробляти ацетальдегід, який утворюється після розпаду алкоголю. Відповідно, він нас якраз і труїть.

А далі така трійка продуктів:

2 місце – бульйон . Він допомагає відновити водний баланс, містить натрій і калій, які гарно допомагають за похмілля.

. Він допомагає відновити водний баланс, містить натрій і калій, які гарно допомагають за похмілля. 3 місце – банан . У ньому є калій, який наш організм втрачає через зневоднення, яке приходить унаслідок вживання алкоголю. Також у банані є натуральні цукри й непогана калорійність.

. У ньому є калій, який наш організм втрачає через зневоднення, яке приходить унаслідок вживання алкоголю. Також у банані є натуральні цукри й непогана калорійність. 4 місце – кефір. Він сприяє відновленню мікрофлори кишківника та нормалізує травлення.

Яка ранкова їжа може позбавити від похмілля: дивіться відео rombarbarr

Відео бармена спричинило жваве обговорення в коментарях, де люди ділилися власним досвідом та враженнями від почутого. Думки, як це часто буває, розділилася:

"Буває, що поворухнутися страшно, не то що їсти щось".

"На першому місці – наваристий бульйон".

"Якщо тобі 25+, то не допоможе нічого".

Що ж, ясно одне: правильно підібраний сніданок може значно полегшити стан похмілля. Тож додавайте вранці у свій раціон продукти, які відновлюють баланс організму і забезпечують необхідну енергію для початку нового дня.