Що з'їсти зранку, щоб попустило похмілля: пояснення професійного бармена
Після бурхливої ночі на ранок багато хто відчуває втому, біль у голові та загальне нездужання — і це типові симптоми похмілля. Але нема біди – допомогти швидко прибрати чи послабити ці неприємні відчуття може дуже проста їжа.
Щонайменше, так стверджує популярний в інстаграмі бармен rombarbarr, пише 24 Канал. Просто треба знати, які саме продукти вибрати.
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Яка їжа може допомогти позбавитися від похмілля зранку
Організм після вживання алкоголю потребує відновлення водного балансу, вітамінів і мінералів. І є певні продукти, які допоможуть вгамувати похмілля.
Бармен в інстаграмі з ніком rombarbarr розповів у своєму відео, що ж треба поїсти зранку, щоб попустило з похмілля.
На 1 місце він ставить яйце. І пояснює це так:
Тому що в ньому є цистеїн, який допомагає нам переробляти ацетальдегід, який утворюється після розпаду алкоголю. Відповідно, він нас якраз і труїть.
А далі така трійка продуктів:
- 2 місце – бульйон. Він допомагає відновити водний баланс, містить натрій і калій, які гарно допомагають за похмілля.
- 3 місце – банан. У ньому є калій, який наш організм втрачає через зневоднення, яке приходить унаслідок вживання алкоголю. Також у банані є натуральні цукри й непогана калорійність.
- 4 місце – кефір. Він сприяє відновленню мікрофлори кишківника та нормалізує травлення.
Яка ранкова їжа може позбавити від похмілля: дивіться відео rombarbarr
Відео бармена спричинило жваве обговорення в коментарях, де люди ділилися власним досвідом та враженнями від почутого. Думки, як це часто буває, розділилася:
- "Буває, що поворухнутися страшно, не то що їсти щось".
- "На першому місці – наваристий бульйон".
- "Якщо тобі 25+, то не допоможе нічого".
Що ж, ясно одне: правильно підібраний сніданок може значно полегшити стан похмілля. Тож додавайте вранці у свій раціон продукти, які відновлюють баланс організму і забезпечують необхідну енергію для початку нового дня.