І набрякле обличчя, розширені пори, дрібні прищики – це лише поверхневі наслідки. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, чому і які напої особливо шкідливі для вашої шкіри.

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Чому алкоголь шкодить шкірі

Часто ви можете побачити це вже після кількох келихів. Нам стає тепло, а обличчя набуває червонуватого відтінку. Це тому, що алкоголь розширює судини й у такий спосіб стимулює кровообіг.

Також алкоголь дегідратує, тобто виводить воду з організму. Як наслідок, наша сполучна тканина втрачає еластичність після вечора з кількома напоями, а шкіра стає сухою і тьмяною.

Природно, особливо погано впливає на вигляд нашої шкіри регулярне вживання алкоголю. Стимулюється вироблення шкірного сала, яке закорковує пори та сприяє утворенню чорних крапок і плям. А ще й імунна система ослаблена алкоголем, тож вони можуть швидше запалюватися.

Чому і які напої особливо шкідливі для вашої шкіри? Розповідаємо докладно / Фото rawpixel.com@freepik

Ці 5 напоїв особливо шкідливі для шкіри

Алкоголь шкідливий для шкіри сам по собі, та існують певні суміші, які діють на неї гірше, ніж інші.

Маргарита. Коктейлі з безалкогольними напоями й цукром особливо шкідливі для шкіри. На вершині списку – популярна Маргарита з текіли, лікеру, соку лайма й солі. У цьому випадку саме поєднання цукру і солі робить напій особливо шкідливим. Він зневоднює наш організм і сприяє запаленню, тому прищі та вугрі часто утворюються вже після кількох порцій.

Коктейлі з безалкогольними напоями й цукром особливо шкідливі для шкіри. На вершині списку – популярна Маргарита з текіли, лікеру, соку лайма й солі. У цьому випадку саме поєднання цукру і солі робить напій особливо шкідливим. Він зневоднює наш організм і сприяє запаленню, тому прищі та вугрі часто утворюються вже після кількох порцій. Біле вино. Тут також суміш цукру та солі призводить до зневоднення та почервоніння шкіри. Крім того, білому вину бракує антиоксидантів, які протидіють впливу алкоголю (в червоному вині вони є). Сульфіти (речовини, які захищають вино від бродіння), що містяться в білому вині, також сприяють подразненню і почервонінню шкіри. Щоб мінімізувати вплив білого вина, випивайте з ним склянку води.

Тут також суміш цукру та солі призводить до зневоднення та почервоніння шкіри. Крім того, білому вину бракує антиоксидантів, які протидіють впливу алкоголю (в червоному вині вони є). Сульфіти (речовини, які захищають вино від бродіння), що містяться в білому вині, також сприяють подразненню і почервонінню шкіри. Щоб мінімізувати вплив білого вина, випивайте з ним склянку води. Пиво. Так, воно теж не приносить нашій шкірі багато користі. Як і біле вино, пиво містить цукор і сіль. Особливо високий вміст солі висушує шкіру, що сприяє появі плям і прищів. Якщо ви боретеся з проблемами зі шкірою, вам слід уникати регулярного вживання пива, якщо це можливо.

Так, воно теж не приносить нашій шкірі багато користі. Як і біле вино, пиво містить цукор і сіль. Особливо високий вміст солі висушує шкіру, що сприяє появі плям і прищів. Якщо ви боретеся з проблемами зі шкірою, вам слід уникати регулярного вживання пива, якщо це можливо. Червоне вино. Попри наявність антиоксидантів, цей алкоголь також має негативний вплив на шкіру. Він часто викликає плямистість і неприємне почервоніння. Крім того, червоне вино містить гістамін. Це речовина, на яку у багатьох людей є алергічна реакція і яка може призвести не тільки до головного болю і задишки, але й до висипань на шкірі.

Попри наявність антиоксидантів, цей алкоголь також має негативний вплив на шкіру. Він часто викликає плямистість і неприємне почервоніння. Крім того, червоне вино містить гістамін. Це речовина, на яку у багатьох людей є алергічна реакція і яка може призвести не тільки до головного болю і задишки, але й до висипань на шкірі. Віскі та ром. Чистий алкоголь, такий як джин і горілка, вважають найменш шкідливим для шкіри, якщо не змішувати його з солодкими напоями. Також він швидше розщеплюється в організмі. Інша ситуація з темними напоями, такими як ром і віскі. В основному це через речовини, які утворюються в процесі ферментації. Вони посилюють зневоднення, пов'язане з алкоголем, і тому спричиняють більше похмілля та проблеми зі шкірою, як-от набряклість обличчя.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.