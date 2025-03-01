Науковиця завела пікантний OnlyFans: її лекції набирають мільйони переглядів

Знайомтесь, це Зара Дар – інженерка та творець контенту з Техасу. Вона взялась за переосмислення того, що означає поєднувати розум та красу.

Маючи за плечима інженерну освіту та стрімку кар'єру у створенні контенту для дорослих, Зара стала інтернет-сенсацією. Вона привернула увагу своїм унікальним підходом до викладання математики та природничих наук, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Популяризує науку в OnlyFans

Колишня аспірантка, яка спочатку прославилася на ютубі завдяки навчальним матеріалам про машинне навчання та нейронні мережі, тепер має акаунт OnlyFans, де вона ділиться своєю пристрастю до STEM і не тільки.

За її власними словами, Зара знайшла спосіб "поєднати освіту з розвагами", і ця суміш виявилася надзвичайно успішною.

Зара Дар поєднує освіту з розвагами / Фото з інстаграму Зари Дар

Подорож Зари почалася, як і багатьох інших в академічних колах. Вона здобувала ступінь доктора філософії в престижному університеті, одночасно керуючи каналом на ютубі, спрямованим на популяризацію STEM. Її відео, які розбивали складні теми, такі як нейронні мережі, на легкозасвоювані уроки, принесли їй понад 155 000 підписників. Однак жорстка структура академічних кіл та невпинний фінансовий тиск незабаром розчарували її.

Що таке STEM Це збірний термін. З його допомогою називають підходи до освітнього процесу, які полягають в отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності. Акронім STEM запропонували у 2001 році. Ним позначали тренд в освітній та професійній сферах ученими Національного наукового фонду США.

Бути професором часто означає витрачати більше часу на написання заявок на фінансування, ніж на дослідження. Я хотіла зануритися в навчання і відкриття, а не в паперову роботу,

– поділилася Зара.

Переломний момент настав, коли під час навчання в аспірантурі вона почала підробляти на OnlyFans. Те, що почалося як додатковий заробіток, швидко перетворилося на фінансове рятівне коло, що дозволило їй виплатити іпотечний кредит сім'ї та купити машину. За кілька місяців Зара заробила понад 1 мільйон доларів, що відкрило для неї нові можливості.

За допомогою OnlyFans вона заробила понад мільйон доларів / Фото з інстаграму Дар

Поєднує освіту та розваги

На своєму акаунті OnlyFans Зарі вдалося поєднати освіту з розвагами у спосіб, який є одночасно прибутковим та ефективним.

Вона щодня публікує "ботанічний" контент на своїй безкоштовній сторінці, в той час, як її VIP-сторінка пропонує більш персоналізовані та творчі пости.

Я викладаю концепції STEM на дошці, вдягнувши сексуальний топ. Це стратегія, яка працює – люди дізнаються щось нове, і якщо їм цікаво, вони досліджують далі,

– пояснює вона.

Таке поєднання освіти та привабливості – не просто трюк. Відео Зари на тему STEM на таких платформах, як ютуб і навіть на сайтах для дорослих, зібрали мільйони переглядів. Цікаво, що вона розповіла, що в середньому її відео приносять 340 доларів за мільйон переглядів на YouTube, тоді як ті ж самі відео приносять їй 1000 доларів за мільйон переглядів на сайті для дорослих.

Відео Зари набирають мільйони переглядів / Фото з інстаграму Дар

Не все так просто

Зростання слави Зари не обійшлося без викликів. Її вірусне відео "Відмова від аспірантури на користь моделі OnlyFans" викликало широкі дебати щодо її вибору. Критики відкинули її перехід як рекламний трюк, але Зара вважає такі коментарі смішними.

Я хотіла поділитися своєю історією і висвітлити неефективність академічних кіл,

– наголосила вона.

Її мультикультурна спадщина також стала темою для розмов. У дописі на X Зара пояснила своє походження: "Я американка, народилася і виросла зі змішаним спадком: перське, південноєвропейське, близькосхідне та індійське". Вона вважає, що її різноманітне коріння сформувало її перспективу і підхід до її нетрадиційної кар'єри.

Зара відверто говорить про своє розчарування в академічному середовищі, описуючи його як систему, що загрузла в неефективності та застарілій динаміці влади.

Щоб замовити обладнання, потрібно було подолати кілька рівнів бюрократії. Це змушувало мене витрачати більше часу на паперову роботу і менше – на власне дослідження,

– згадує вона.

Зара відверто розповіла про розчарування в академічному середовищі / Фото з інстаграму Дар

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Зара – першопроходець, який переосмислює норми в STEM та індустрії контенту для дорослих. Поєднуючи освіту з розвагами, вона надихає свою аудиторію мислити по-іншому.