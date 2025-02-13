Ця звичка руйнує наші стосунки, а ми її навіть не усвідомлюємо

Насправді є багато порад та рекомендацій для побудови щасливих і тривалих стосунків. І часто це дуже конкретні речі.

Але іноді люди дізнаються про них вже на відвідинах сімейного психолога, коли може бути запізно. Щоб такого не сталося, 24 Канал завдяки GQ розповість про одну з важливих.

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Для щасливих і тривалих стосунків ніколи цього не робіть

Ви ніколи не думали про це, не говорили, і з роками все це залишалося непоміченим. Але, каже психолог Джеффрі Бернстайн, це помилка. Він нагадує про очевидні речі, але вони вас можуть здивувати.

Наприклад, ви можете бути вражені тим, який ефект здатен мати спільний банківський рахунок. Або що відчуття, ніби хтось є усім твоїм світом, зовсім не таке позитивне, як ви думали. Або – що це міф, нібито щасливі пари ніколи не сперечаються.

Експерт розповів і про одну звичку чи установку, яка руйнує стосунки, але про яку багато хто навіть не здогадується. Та діє за нею, не усвідомлюючи цього. Це постійні розмови про себе.

Ви, напевно, знаєте, що зосередження всієї уваги на собі – не найкращий спосіб мати щасливі та тривалі стосунки. Але це все ж трапляється, причім часто і не завжди однаково.

Ця звичка роками залишалося непоміченою, але вона руйнує ваші стосунки / Фото katemangostar@freepik

Іноді буває так, що хтось просто монополізує розмову, розповідає про свої проблеми, бажання, емоції – і не дозволяє іншій людині брати участь.

А ще буває, що людина щиро намагається співпереживати партнеру, зрозуміти та підтримати, та замість того, щоб вислухати, починає розповідати про схожий власний досвід. І так вивертає увагу на себе, сама того не усвідомлюючи.

Саме тому Бернстайн радить звернути увагу на цю практику та повертатися до здорового спілкування, коли ви дійсно звертаєте увагу на те, що говорить інша людина, та запитуєте про це.

Звичайно, це має бути взаємно, і коли ви цього потребуєте, ви повинні мати таку ж увагу від іншої сторони. Тільки тоді стосунки можуть працювати.

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