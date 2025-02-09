Але яким чоловіком треба бути, щоб сформувати такі стосунки? Зверніть увагу на ці ознаки, про які написали на порталі GQ. 24 Канал розповідає докладніше.

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Він – ідеальний партнер: ось ознаки чоловіка у щасливих стосунках

Він має час для себе. Цей чоловік знає, як присвятити час для себе, і як витратити його на свої хобі та самовдосконалення. Цей чоловік вміє дбати про власне життя і цінує свій особистий час, але також здатен співпереживати та поважати простір і час своєї пари. Цей чоловік здатен подбати про себе у власному просторі, не потребує догляду і не просить свою половинку бути з ним постійно.

Цей чоловік знає, як присвятити час для себе, і як витратити його на свої хобі та самовдосконалення. Цей чоловік вміє дбати про власне життя і цінує свій особистий час, але також здатен співпереживати та поважати простір і час своєї пари. Цей чоловік здатен подбати про себе у власному просторі, не потребує догляду і не просить свою половинку бути з ним постійно. Він уміє просити вибачення. Цей чоловік знає, коли потрібно постояти за себе, а коли ні, що означає, що він є зрілим. Він розуміє, як це важко, але вміє у парі визнавати провину і перепрошувати, коли він не правий або помиляється.

Цей чоловік знає, коли потрібно постояти за себе, а коли ні, що означає, що він є зрілим. Він розуміє, як це важко, але вміє у парі визнавати провину і перепрошувати, коли він не правий або помиляється. Він не розлучається зопалу. Людині властиво бути емоційною, але мудра людина знає, як відрізнити дріб'язкове від важливого, і як мислити в термінах "зараз" і "потім". Тож цей чоловік знає, який емоційний вплив можуть чинити на іншу людину слова "ми розлучаємося", і йому вистачає розсудливості, щоб не говорити таке зопалу.

Як зрозуміти, що чоловік у гармонійних стосунках – і що з нього варто брати приклад / Фото frimufilms@freepik