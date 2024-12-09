Жінка "винайняла японського дідуся" на день і провела "найкращий час": про що ця вірусна історія

Американська письменниця Айя Мейрок поділилася своїм дивовижним досвідом оренди 58-річного японця на добу. Вона детально описала цю подію, адже була дуже задоволена.

Вона скористалася тіктоком, щоб більше людей дізналися про цю історію. 24 Канал із посиланням на Daily Star перекаже її для вас.

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Як письменниця провела час з орендованим японським дідусем

Айя Мейрок оплатила послуги 58-річного Казуші Сакураї. Вона скористалася схемою, яку в Японії пропонує компанія Ossan Rental, що надає супутника. Жінка запевнила глядачів, що "нічого дивного чи незаконного" тут немає.

Письменниця розповіла, що Казуші здає себе в оренду 4 рази на тиждень за 6 доларів на годину для абсолютно незнайомих людей. При цьому йому навіть не потрібні гроші.

Ви можете найняти мене для життєвих порад, фінансових порад, шопінгу, ігор і так далі. Я люблю цю роботу,

– каже Казуші у відео.

Кілька років тому він звільнився з роботи, а дружина порадила йому "знайти щось інше". І він знайшов Ossan Rental – а це компанія, яку заснував чоловік, що хотів "покласти край стереотипам про те, що літні чоловіки нецікаві або небажані".

Жінка провела день з орендованим дідусем і розповіла про свій досвід: дивіться відео aijamayrock

Він створив її, щоб показати, наскільки цікавими й розумними можуть бути літні чоловіки. І я повністю згодна – я провела найкращий день з Казуші, дізналася про його життя, почула поради щодо кар'єри, кохання, і побачила Японію його очима,

– розповіла Айя.

Орендувати старшого чоловіка може здатися дивним, але, каже жінка, це ж спосіб для різних поколінь об'єднатися, принести користь одне одному і вчитися одне в одного.

На сайті Ossan Rental зазначено, що компанія отримала від своїх клієнтів широкий спектр запитів щодо послуг. Це спілкування, вислуховування скарг, супровід, спільні заняття спортом, поради щодо кар'єри, прибирання, виправлення есе, водіння, любовні поради, туристична інформація, винесення сміття, вигул домашніх тварин, покупки та багато іншого.