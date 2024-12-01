Ці 3 светри знадобляться вам, щоб бути найкраще одягненим чоловіком 2024 року

Коли настають холоди, саме час діставати светри. Але які саме слід одягати, щоб бути наймоднішим чоловіком у найближчі місяці?

Светри продовжують залишатися королями гардероба, хоча модні тенденції іноді бувають трохи примхливими. Як у них розібратися, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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3 зіркові светри для кожного чоловіка, щоб бути модним і в теплі

Холодна пора – це час для практичності й дрібки хитрощів. Після кількох складних років модні бренди повертаються до класики – в'язаних светрів, але з певною часткою фантазії у варіантах.

І є 3 моделі светрів, які особливо виокремлюють ті, хто розбирається в моді. Це чудові інвестиції в зиму 2024 – 2025 років, ба й у наступні, щоб бути найкраще одягненим чоловіком і не мерзнути при цьому.

Є 3 моделі светрів, які особливо виокремлюють ті, хто розбирається в моді / Фото benzoix@freepik