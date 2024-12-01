Эти 3 свитера понадобятся вам, чтобы быть лучше всех одетым мужчиной 2024 года
Когда наступают холода, самое время доставать свитера. Но какие именно следует надевать, чтобы быть самым модным мужчиной в ближайшие месяцы?
Свитера продолжают оставаться королями гардероба, хотя модные тенденции иногда бывают немного капризными. Как в них разобраться, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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3 звездных свитера для каждого мужчины, чтобы быть модным и в тепле
Холодная пора – это время для практичности и щепотки хитрости. После нескольких сложных лет модные бренды возвращаются к классике – вязаным свитерам, но с определенной долей фантазии в вариантах.
И есть 3 модели свитеров, которые особенно выделяют те, кто разбирается в моде. Это отличные инвестиции в зиму 2024 – 2025 годов, да и в последующие, чтобы быть лучше всех одетым мужчиной и не мерзнуть при этом.
- Однотонный джемпер. Да, базовый элемент гардероба – абсолютный тренд этого сезона. Трикотажный свитер однотонного цвета – это нечто среднее между футболкой и рубашкой, и он может стать одной из самых стильных ваших вещей. Он идеально подходит для любого официального образа, например костюма, а также подходит к повседневным вещам, как джинсы или чиносы. Сейчас есть 2 варианта по типу воротника – круглые и поло.
- Классический пуловер. В этом году классика снова стала абсолютным трендом, а среди нее и свитера, сочетающие различные узоры в своем трикотаже. При чем выделяют 3 – восьмерку, ромб и островки. Эта тенденция балансирует между "одеваться как студент колледжа" и "как наши бабушка с дедушкой", то есть она вернула в наши гардеробы самые классические вещи из возможных.
- Кардиган. Из всех базовых свитеров классический кардиган, несомненно, является звездой сезона. Его можно было увидеть на бесчисленных международных подиумах, в сочетании с рубашкой и галстуком (обновленный офисный стиль, еще один тренд этой осени и зимы), с однотонной футболкой с короткими рукавами, или же с джемпером тонкой вязки под ним. Миксов – без границ.