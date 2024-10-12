Лише 1 з 7 людей з IQ вище 120 можуть знайти восьминога на цьому малюнку
Джерело:Jagran Josh
Ми продовжуємо шукати у теренах мережі цікаві тести, які допоможуть перевірити вас. Цього разу на запропонованому зображенні потрібно буде знайти восьминога.
Як зазначає видання Jagran Josh, на все про все у вас 9 секунд. І лише 1 з 7 людей з IQ вище 120 здатний впоратись з цим завданням. Готові перевірити себе та довести свою геніальність?
Перевірте себе Впораються ті, у кого соколиний зір: знайдіть тварину на оптичній ілюзії
Знайдіть восьминога на малюнку
Головоломки "Шукай і знаходь", які часто називають іграми з прихованими об'єктами, зачаровували людей протягом багатьох поколінь. Чи то в дитячих книжках, чи то в мобільних застосунках, ці головоломки захоплюють гравців, поєднуючи виклик із розвагою.
Їх привабливість полягає у простоті та приємному відчутті віднайдення захованих предметів, що робить їх улюбленими серед усіх вікових груп. Принцип простий: насичена, деталізована сцена приховує список об'єктів, які чекають на те, щоб їх відкрили.
Одна з таких головоломок привернула широку увагу завдяки своїй креативності та високому рівню складності. На зображенні нижче вам потрібно знайти захованого восьминога, який майстерно замаскований у сцені.
Ця головоломка захоплює тим, наскільки добре восьминіг поєднується з навколишнім середовищем, що робить його складним для пошуку. Справжній виклик полягає в тому, щоб знайти заховану морську істоту всього за 9 секунд.
Думаєте, що впораєтесь? Перевірте свої детективні навички та спробуйте знайти восьминога до того, як закінчиться час. Ось зображення – запускайте таймер і починайте пошуки!
Знайдіть на цьому зображенні восьминога / Ілюстрація Jagran Josh
Ви помітили захованого восьминога?
Придивіться уважніше, він ховається прямо перед вашими очима. Ось кілька порад, які вам допоможуть:
- Збільште зображення і подивіться на нього під різними кутами.
- Вимкніть усі відволікаючі фактори і зосередьтеся на зображенні. Зазвичай, ці пазли вимагають вашої повної уваги.
А тепер покваптеся, час от-от закінчиться! 3... 2... 1… Час вичерпано!
Ну що, знайшли захованого восьминога? Вітаємо, якщо ви його знайшли, ви стали справжнім майстром пазлів.
Якщо ви не знайшли, нічого страшного. Навіть найкращі майстри пазлів мали проблеми з пошуком захованої морської тварини на цій картинці.
Якщо ви хочете спробувати ще раз, прокрутіть сторінку на початок і спробуйте знайти восьминога без таймера. Знайшовши восьминога, ви можете пишатися тим, що розв'язали цю складну головоломку.
А ось і сам восьминіг, якщо ви досі не впорались:
А ось і сам восьминіг, якого ви шукали / Фото Jagran Josh
Дивіться також Наука каже, що ваш мозок працює як серіал: і ось що запускає кожен епізод
Не засмучуйтесь. Якщо вам сподобалась головоломка, то спробуйте пройти також цю. Придивіться уважно та скажіть, що не так з годинником.