Лише 1 з 7 людей з IQ вище 120 можуть знайти восьминога на цьому малюнку

Ми продовжуємо шукати у теренах мережі цікаві тести, які допоможуть перевірити вас. Цього разу на запропонованому зображенні потрібно буде знайти восьминога.

Як зазначає видання Jagran Josh, на все про все у вас 9 секунд. І лише 1 з 7 людей з IQ вище 120 здатний впоратись з цим завданням. Готові перевірити себе та довести свою геніальність?

Перевірте себе Впораються ті, у кого соколиний зір: знайдіть тварину на оптичній ілюзії

Знайдіть восьминога на малюнку

Головоломки "Шукай і знаходь", які часто називають іграми з прихованими об'єктами, зачаровували людей протягом багатьох поколінь. Чи то в дитячих книжках, чи то в мобільних застосунках, ці головоломки захоплюють гравців, поєднуючи виклик із розвагою.

Їх привабливість полягає у простоті та приємному відчутті віднайдення захованих предметів, що робить їх улюбленими серед усіх вікових груп. Принцип простий: насичена, деталізована сцена приховує список об'єктів, які чекають на те, щоб їх відкрили.

Одна з таких головоломок привернула широку увагу завдяки своїй креативності та високому рівню складності. На зображенні нижче вам потрібно знайти захованого восьминога, який майстерно замаскований у сцені.

Ця головоломка захоплює тим, наскільки добре восьминіг поєднується з навколишнім середовищем, що робить його складним для пошуку. Справжній виклик полягає в тому, щоб знайти заховану морську істоту всього за 9 секунд.

Думаєте, що впораєтесь? Перевірте свої детективні навички та спробуйте знайти восьминога до того, як закінчиться час. Ось зображення – запускайте таймер і починайте пошуки!



Знайдіть на цьому зображенні восьминога / Ілюстрація Jagran Josh

Ви помітили захованого восьминога?

Придивіться уважніше, він ховається прямо перед вашими очима. Ось кілька порад, які вам допоможуть:

Збільште зображення і подивіться на нього під різними кутами.

Вимкніть усі відволікаючі фактори і зосередьтеся на зображенні. Зазвичай, ці пазли вимагають вашої повної уваги.

А тепер покваптеся, час от-от закінчиться! 3... 2... 1… Час вичерпано!

Ну що, знайшли захованого восьминога? Вітаємо, якщо ви його знайшли, ви стали справжнім майстром пазлів.

Якщо ви не знайшли, нічого страшного. Навіть найкращі майстри пазлів мали проблеми з пошуком захованої морської тварини на цій картинці.

Якщо ви хочете спробувати ще раз, прокрутіть сторінку на початок і спробуйте знайти восьминога без таймера. Знайшовши восьминога, ви можете пишатися тим, що розв'язали цю складну головоломку.

А ось і сам восьминіг, якщо ви досі не впорались:



А ось і сам восьминіг, якого ви шукали / Фото Jagran Josh

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Не засмучуйтесь. Якщо вам сподобалась головоломка, то спробуйте пройти також цю. Придивіться уважно та скажіть, що не так з годинником.