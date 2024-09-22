Отже, чи потрібно прати джинси після кожного використання? Чи, може, прати їх раз на рік або взагалі не прати? А якщо прати, то за якої температури у пральній машині? Відповіді має портал GQ.

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Як правильно прати джинси в машинці

Є кілька основних правил: не прасувати джинси, не прати разом із білим одягом і не прати за надто високих температур. Окрім цих рекомендацій, кожен сам вирішує, що робити з джинсами, щоб вони не сіли, не пошкодилися і не порвалися.

Питання прання і частоти прання – одне з найважливіших, адже від того, як ви це робите, залежить строк служби ваших штанів. Деякі речі потрібно прати щоразу після носіння, але щодо джинсів є протилежні думки.

Як часто слід прати джинси

Регулярне прання джинсів довше зберігає добрий стан ваших штанів. І зменшує кількість одягу, який вам доводиться прати щодня, що завжди є бонусом. Але.

Прання одягу важливе, але коли мовиться про джинси, виникають палкі суперечки / Фото freepik

За словами експертів з Clothes Doctor, джинси потрібно прати раз на місяць (це також стосується льону, шовку і синтетики). Бо часте прання може зносити джинси, розпушувати мікроволокна, а ще й надмірно споживає воду та енергію.

Якщо ви перете джинси, зверніть увагу на температуру води й переконайтеся, що ви використовуєте холодну або теплу – не вище за 30 градусів. Гаряча вода може спричинити усадку джинсів і завдати їм непоправної шкоди.

Чи потрібно прати нові джинси

За природою джинсова тканина товстіша за інші типи матеріалів. Тож коли ви купуєте нові джинси, у вас є більше можливостей використовувати їх довше, не вдаючись до пральної машини.

The Laundress радить носити джинси 10 разів, перш ніж пхати у пралку. Але можна використовувати освіжувач для тканин, щоб освіжити штани між використаннями.

Ще одна порада для збереження свіжості: покладіть джинси у поліетиленовий пакет у морозильну камеру, що знищить бактерії, які спричиняють підозрілі запахи.