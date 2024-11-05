15 золотих правил етикету для правильного застілля вдома

Якщо ви знаєте прості правила хорошого тону і дотримуєтеся їх – це перший і найважливіший крок до гарно проведеного часу під час застілля. Ба більше, вас будуть із задоволенням запрошувати на різноманітні заходи, адже знатимуть вашу репутацію.

А все тому, що застілля – це місце, де спадають маски. І без дотримання етикету, пише 24 Канал із посиланням на Cucine d'Italia, ви залишитеся фактично голим перед товариством.

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Золоті правила етикету для правильного застілля

Запрошення на застілля має бути доречним. Не слід його робити ні занадто рано, ні запізно, і тим більше за обставин, коли господар знає, що потенційний гість не зможе або не захоче прийти.

на застілля має бути доречним. Не слід його робити ні занадто рано, ні запізно, і тим більше за обставин, коли господар знає, що потенційний гість не зможе або не захоче прийти. Перед початком трапези бажати смачного не варто. У деяких країнах такий крок навіть засуджують. І ось чому: цей звичай походить з середньовіччя, коли знать роздавала залишки своїх пишних бенкетів слугам і при цьому бажала біднякам buon appetito. Тому сьогодні запрошення до столу побажанням смачного може сприйматися як зверхність (особливо якщо ви господар). А от коли гості вже почали їсти самі – тоді можна.

не варто. У деяких країнах такий крок навіть засуджують. І ось чому: цей звичай походить з середньовіччя, коли знать роздавала залишки своїх пишних бенкетів слугам і при цьому бажала біднякам buon appetito. Тому сьогодні запрошення до столу побажанням смачного може сприйматися як зверхність (особливо якщо ви господар). А от коли гості вже почали їсти самі – тоді можна. При цьому гостю варто зачекати , поки господар почне їсти.

, поки господар почне їсти. Господар же має подбати , щоб усім вистачило наїдків.

, щоб усім вистачило наїдків. Під час виголошення тосту келихи не мають торкатися один одного, і не слід вигукувати щось недоладне. Натомість просто підіймайте келих з усмішкою.

келихи не мають торкатися один одного, і не слід вигукувати щось недоладне. Натомість просто підіймайте келих з усмішкою. За столом варто зберігати вертикальну поставу , спираючись зап'ястями на край столу, по обидва боки від тарілки. Не витягайте ноги та не схрещуйте їх.

, спираючись зап'ястями на край столу, по обидва боки від тарілки. Не витягайте ноги та не схрещуйте їх. Не нахиляйте голову над тарілкою, щоб ближче бути до їжі, а їжу підносьте до рота. При цьому правильно користуючись столовими приборами.

Застілля – це місце, де спадають маски, тому таким важливим є дотримання етикету / Фото freepik

Під час їжі тримайте лікті ближче до тулуба. Це щоб не заважати сусідам за столом.

ближче до тулуба. Це щоб не заважати сусідам за столом. Столові прибори завжди слід залишати всередині тарілки, ніколи не можна класти їх назовні.

тарілки, ніколи не можна класти їх назовні. Розміщення столових приборів дає необхідну інформацію для правильної подачі страв. Наприклад, вилка зубцями вниз сигналізує господарям, що ви робите перерву. А покладена зубцями вгору чи лезом ножа до виделки – це запрошення забрати тарілку і завершення трапези.

страв. Наприклад, вилка зубцями вниз сигналізує господарям, що ви робите перерву. А покладена зубцями вгору чи лезом ножа до виделки – це запрошення забрати тарілку і завершення трапези. Не розмахуйте столовими приборами в повітрі, навіть коли розмова стає жвавішою.

стає жвавішою. Не розмовляйте з набитим ротом. Щоб уникнути такого, просто підносьте до рота помірні порції їжі, які дадуть вам достатньо часу, щоб проковтнути, перш ніж вступати в розмову.

ротом. Щоб уникнути такого, просто підносьте до рота помірні порції їжі, які дадуть вам достатньо часу, щоб проковтнути, перш ніж вступати в розмову. Звуки жування, ковтання, булькання, смоктання під час їжі тощо – заборонені. Також не тріть столовими приборами один об одного і не стукайте ними по тарілці.

жування, ковтання, булькання, смоктання під час їжі тощо – заборонені. Також не тріть столовими приборами один об одного і не стукайте ними по тарілці. Не глитайте цілу склянку напою за один раз. Пийте маленькими ковтками.

за один раз. Пийте маленькими ковтками. Користуватися зубочистками за столом – поганий тон.

Зауважмо, що спільний прийом їжі є не тільки моментом знайомства, а іноді й вирішальним для укладення ділової угоди, початку переговорів чи флірту з далекосяжними намірами. А етикет – це не набір якихось обмежень, а продумані ритуали жестів і поведінки, які роблять вас більш впевненим у собі та зосередженим на досягненні мети.