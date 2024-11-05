15 золотих правил етикету для правильного застілля вдома
Якщо ви знаєте прості правила хорошого тону і дотримуєтеся їх – це перший і найважливіший крок до гарно проведеного часу під час застілля. Ба більше, вас будуть із задоволенням запрошувати на різноманітні заходи, адже знатимуть вашу репутацію.
А все тому, що застілля – це місце, де спадають маски. І без дотримання етикету, пише 24 Канал із посиланням на Cucine d'Italia, ви залишитеся фактично голим перед товариством.
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Золоті правила етикету для правильного застілля
- Запрошення на застілля має бути доречним. Не слід його робити ні занадто рано, ні запізно, і тим більше за обставин, коли господар знає, що потенційний гість не зможе або не захоче прийти.
- Перед початком трапези бажати смачного не варто. У деяких країнах такий крок навіть засуджують. І ось чому: цей звичай походить з середньовіччя, коли знать роздавала залишки своїх пишних бенкетів слугам і при цьому бажала біднякам buon appetito. Тому сьогодні запрошення до столу побажанням смачного може сприйматися як зверхність (особливо якщо ви господар). А от коли гості вже почали їсти самі – тоді можна.
- При цьому гостю варто зачекати, поки господар почне їсти.
- Господар же має подбати, щоб усім вистачило наїдків.
- Під час виголошення тосту келихи не мають торкатися один одного, і не слід вигукувати щось недоладне. Натомість просто підіймайте келих з усмішкою.
- За столом варто зберігати вертикальну поставу, спираючись зап'ястями на край столу, по обидва боки від тарілки. Не витягайте ноги та не схрещуйте їх.
- Не нахиляйте голову над тарілкою, щоб ближче бути до їжі, а їжу підносьте до рота. При цьому правильно користуючись столовими приборами.
- Під час їжі тримайте лікті ближче до тулуба. Це щоб не заважати сусідам за столом.
- Столові прибори завжди слід залишати всередині тарілки, ніколи не можна класти їх назовні.
- Розміщення столових приборів дає необхідну інформацію для правильної подачі страв. Наприклад, вилка зубцями вниз сигналізує господарям, що ви робите перерву. А покладена зубцями вгору чи лезом ножа до виделки – це запрошення забрати тарілку і завершення трапези.
- Не розмахуйте столовими приборами в повітрі, навіть коли розмова стає жвавішою.
- Не розмовляйте з набитим ротом. Щоб уникнути такого, просто підносьте до рота помірні порції їжі, які дадуть вам достатньо часу, щоб проковтнути, перш ніж вступати в розмову.
- Звуки жування, ковтання, булькання, смоктання під час їжі тощо – заборонені. Також не тріть столовими приборами один об одного і не стукайте ними по тарілці.
- Не глитайте цілу склянку напою за один раз. Пийте маленькими ковтками.
- Користуватися зубочистками за столом – поганий тон.
Зауважмо, що спільний прийом їжі є не тільки моментом знайомства, а іноді й вирішальним для укладення ділової угоди, початку переговорів чи флірту з далекосяжними намірами. А етикет – це не набір якихось обмежень, а продумані ритуали жестів і поведінки, які роблять вас більш впевненим у собі та зосередженим на досягненні мети.