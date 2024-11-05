15 золотых правил этикета для правильного застолья дома

Если вы знаете простые правила хорошего тона и придерживаетесь их – это первый и самый важный шаг к хорошо проведенному времени во время застолья. Более того, вас будут с удовольствием приглашать на различные мероприятия, ведь будут знать вашу репутацию.

А все потому, что застолье – это место, где спадают маски. И без соблюдения этикета, пишет 24 Канал со ссылкой на Cucine d'Italia, вы останетесь фактически голым перед обществом.

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Золотые правила этикета для правильного застолья

Приглашение на застолье должно быть уместным. Не следует его делать ни слишком рано, ни слишком поздно, и тем более при обстоятельствах, когда хозяин знает, что потенциальный гость не сможет или не захочет прийти.

на застолье должно быть уместным. Не следует его делать ни слишком рано, ни слишком поздно, и тем более при обстоятельствах, когда хозяин знает, что потенциальный гость не сможет или не захочет прийти. Перед началом трапезы желать приятного аппетита не стоит. В некоторых странах такой шаг даже осуждают. И вот почему: этот обычай происходит из средневековья, когда знать раздавала остатки своих пышных пиров слугам и при этом желала беднякам buon appetito. Поэтому сегодня приглашение к столу пожеланием приятного аппетита может восприниматься как высокомерие (особенно если вы хозяин). А вот когда гости уже начали есть сами – тогда можно.

не стоит. В некоторых странах такой шаг даже осуждают. И вот почему: этот обычай происходит из средневековья, когда знать раздавала остатки своих пышных пиров слугам и при этом желала беднякам buon appetito. Поэтому сегодня приглашение к столу пожеланием приятного аппетита может восприниматься как высокомерие (особенно если вы хозяин). А вот когда гости уже начали есть сами – тогда можно. При этом гостю стоит подождать , пока хозяин начнет есть.

, пока хозяин начнет есть. Хозяин же должен позаботиться , чтобы всем хватило еды.

, чтобы всем хватило еды. Во время произнесения тоста бокалы не должны касаться друг друга, и не следует выкрикивать что-то нелепое. Вместо этого просто поднимайте бокал с улыбкой.

бокалы не должны касаться друг друга, и не следует выкрикивать что-то нелепое. Вместо этого просто поднимайте бокал с улыбкой. За столом следует сохранять вертикальную осанку , опираясь запястьями на край стола, по обе стороны от тарелки. Не вытягивайте ноги и не скрещивайте их.

, опираясь запястьями на край стола, по обе стороны от тарелки. Не вытягивайте ноги и не скрещивайте их. Не наклоняйте голову над тарелкой, чтобы ближе быть к еде, а еду подносите ко рту. При этом правильно пользуясь столовыми приборами.

Застолье – это место, где спадают маски, поэтому таким важным является соблюдение этикета / Фото freepik

Во время еды держите локти ближе к туловищу. Это чтобы не мешать соседям за столом.

ближе к туловищу. Это чтобы не мешать соседям за столом. Столовые приборы всегда следует оставлять внутри тарелки, никогда нельзя класть их наружу.

тарелки, никогда нельзя класть их наружу. Размещение столовых приборов дает необходимую информацию для правильной подачи блюд. Например, вилка зубцами вниз сигнализирует хозяевам, что вы делаете перерыв. А положенная зубцами вверх или лезвием ножа к вилке – это приглашение забрать тарелку и завершение трапезы.

блюд. Например, вилка зубцами вниз сигнализирует хозяевам, что вы делаете перерыв. А положенная зубцами вверх или лезвием ножа к вилке – это приглашение забрать тарелку и завершение трапезы. Не размахивайте столовыми приборами в воздухе, даже когда разговор становится более оживленным.

становится более оживленным. Не разговаривайте с набитым ртом. Чтобы избежать такого, просто подносите ко рту умеренные порции еды, которые дадут вам достаточно времени, чтобы проглотить, прежде чем вступать в разговор.

ртом. Чтобы избежать такого, просто подносите ко рту умеренные порции еды, которые дадут вам достаточно времени, чтобы проглотить, прежде чем вступать в разговор. Звуки жевания, глотания, бульканья, сосания во время еды и так далее – запрещены. Также не трите столовыми приборами друг о друга и не стучите ими по тарелке.

жевания, глотания, бульканья, сосания во время еды и так далее – запрещены. Также не трите столовыми приборами друг о друга и не стучите ими по тарелке. Не осушайте целый стакан напитка за один раз. Пейте маленькими глотками.

за один раз. Пейте маленькими глотками. Не пользуйтесь зубочистками за столом – это плохой тон.

Заметим, что совместный прием пищи является не только моментом знакомства, а иногда и решающим для заключения деловой сделки, начала переговоров или флирта с далеко идущими намерениями. А этикет – это не набор каких-то ограничений, а продуманные ритуалы жестов и поведения, которые делают вас более уверенным в себе и сосредоточенным на достижении цели.