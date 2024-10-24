Звісно, вечеря в елітному ресторані не є звичайною практикою для більшості. Тому роздуми про те, як там слід поводитися, більш ніж логічні. GQ розповідає, як не припуститися етикетних помилок, коли ви туди все ж завітаєте.

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Як одягатися в елітний ресторан

Дрес-код зазвичай вказаний на сайті ресторану, бажано ознайомитися з ним заздалегідь. Десь не вимагають піджака і краватки, але просять довгі штани. А десь є й жорсткіші вимоги.

Але прикриті ноги та щонайменше сорочка – це зазвичай базові вимоги. Що стосується взуття, то босоніжки неприйнятні, а ідеально підійдуть класичні туфлі. Але дрес-код за останні роки змінився, ви можете бути більш повсякденним і взути кросівки.

Важливо знайти баланс між тим, щоб відчувати себе комфортно, поводитися належним чином і добре одягатися, що не обов'язково означає носити дорогий одяг,

– каже Росселла Цереа з мережі ресторанів Da Vittorio і La Dimora.

Як поводитися за столом

Ресторатори помічають, що зараз майже кожен одразу ж кладе на стіл свій мобільний телефон, коли приходить у заклад. Цей жест вже є автоматичним, але ж – не зовсім елегантним і точно не гігієнічним.

Елітні ресторани іноді надають спеціальні чохли, щоб зберігати там смартфон, робити фото на пам'ять або публікувати в соціальних мережах. Але протягом решти вечері гарна практика – ігнорувати гаджети. Це також форма поваги – і до себе, і до тих, хто працює для нас в залі та на кухні.

Ресторанний дрес-код за останні роки змінився, ви можете бути більш повсякденним / Фото freepik

Ще одне правило ресторанного етикету – дотримуватися відповідного тону голосу, особливо коли вас багато, щоб не заважати іншим. Люди схильні захоплюватися розмовою і підвищувати тон, це потрібно контролювати самостійно.

Якщо вам дуже хочеться вийти покурити під час їжі, краще сказати про це на початку, щоб персонал міг порадити вам, коли це краще зробити, не перериваючи обслуговування,

– додає Цереа.

Також варто добре класти серветки під час їжі, щоб вони не падали на землю. Та класти столові прибори в центр тарілки зубцями догори, коли ви закінчили їсти.

І ще варто пам'ятати, що тарілка з хлібом для вас стоїть ліворуч. Бо багато людей помиляються і беруть ту, що праворуч, хоча її поставили для сусіда.

Що замовляти і як їсти

Вибір дегустаційного меню – найкращий варіант, якщо ви йдете в новий ресторан. Не бійтеся запитувати деталі про конкретні страви. Це навіть бажаний знак зацікавленості та вдячності.

Суворих правил вже немає. Можна без проблем чергувати м'ясні та рибні страви. Єдина порада – слід пам'ятати про інтенсивність смаків і завжди йти до поступового посилення, щоб занадто інтенсивні не зашкодили подальшій дегустації.

Суворих правил може і не бути, але певних рекомендацій все ж слід дотримуватися / Фото freepik

Зверніть увагу: вибір вина часто є ключовим моментом в елітному ресторані, але немає потреби бути знавцем. Клієнти стали більш вибагливими, дехто обирає сам, але в більшості випадків вони дозволяють, щоб їх вели. Це мудре рішення – прислухатися до сомельє, адже він не лише чудовий експерт, але і єдиний, хто знає меню та найкращі вина для конкретних страв.

Так, відвідування зіркового ресторану – це завжди дегустація, яка дуже відрізняється від звичайної вечері для набивання шлунку. Тут їжею треба насолоджуватися спокійно, не з'їдаючи її за один укус, але й не даючи їй охолонути.

Тут правил немає, кожен може насолоджуватися їжею по-своєму. Але якщо шеф-кухар створив страву з певними поєднаннями, це може означати, наприклад, що креветки слід їсти разом з соусом, щоб оцінити контрасти, а не за чергою.