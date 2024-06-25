Вміст герої видобували з банок консервним ножем. Але якби вони не знайшли цього ножа серед припасів? Тоді вони мали б знати альтернативні способи відкривання. А ось і вони.
Дивіться також Тренуємо навичку застеляти ліжко: ілюстрована інструкція
Альтернативні способи відривання консервів
Бляшані банки з продуктами, хоч і роблять непроникними, виготовляють з досить тонкого алюмінію. Скористатися цим слабким місцем дуже просто. Ось три способи, які не потребують консервного ножа.
Деякі консерви відкриваються легко, бо мають язичок. А що робити, якщо не мають? / Фото freepik
Кишеньковий ніж.
- Тримайте ніж прямо вгору і вниз, вістрям до самого краю банки. Тримайте ручку так, щоб пальці не заважали, якщо зісковзнете.
- Штовхніть прямо вниз і проткніть бляшанку. Підніміть її назад і повторіть. Але не пиляйте кришку, бо це може призвести до затуплення леза і потрапляння стружки в їжу.
Ложка.
- Візьміть металеву ложку і сильно потріть нею по кришці, тільки всередині обідка.
- Після того, як ви прорветеся, повторюйте процес, поки кришка не відокремиться.
Розколювання.
- Покладіть банку догори дном на плаский камінь і енергійно потріть, доки вона не почне протікати.
- Обережно, щоб не розлити вміст, стисніть банку руками, щоб зняти кришку.
Як відкрити банку консервів / Ілюстрація The Art of Manliness