Вміст герої видобували з банок консервним ножем. Але якби вони не знайшли цього ножа серед припасів? Тоді вони мали б знати альтернативні способи відкривання. А ось і вони.

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Альтернативні способи відривання консервів

Бляшані банки з продуктами, хоч і роблять непроникними, виготовляють з досить тонкого алюмінію. Скористатися цим слабким місцем дуже просто. Ось три способи, які не потребують консервного ножа.

Деякі консерви відкриваються легко, бо мають язичок. А що робити, якщо не мають? / Фото freepik

Кишеньковий ніж.

Тримайте ніж прямо вгору і вниз, вістрям до самого краю банки. Тримайте ручку так, щоб пальці не заважали, якщо зісковзнете.

Штовхніть прямо вниз і проткніть бляшанку. Підніміть її назад і повторіть. Але не пиляйте кришку, бо це може призвести до затуплення леза і потрапляння стружки в їжу.

Ложка.

Візьміть металеву ложку і сильно потріть нею по кришці, тільки всередині обідка.

Після того, як ви прорветеся, повторюйте процес, поки кришка не відокремиться.

Розколювання.

Покладіть банку догори дном на плаский камінь і енергійно потріть, доки вона не почне протікати.

Обережно, щоб не розлити вміст, стисніть банку руками, щоб зняти кришку.

Як відкрити банку консервів / Ілюстрація The Art of Manliness