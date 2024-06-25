Нема ножа – і не біда: як легко відкрити банку консервів

Пам'ятаєте сцену з фільму "Дорога", де хлопчик із батьком знаходять недоторканий та ідеально укомплектований бункер для виживання? Вони там радісно роззявляють роти, приймаючи ящик за ящиком консервів на тлі апокаліптичного ландшафту.

Вміст герої видобували з банок консервним ножем. Але якби вони не знайшли цього ножа серед припасів? Тоді вони мали б знати альтернативні способи відкривання. А ось і вони.

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Альтернативні способи відривання консервів

Бляшані банки з продуктами, хоч і роблять непроникними, виготовляють з досить тонкого алюмінію. Скористатися цим слабким місцем дуже просто. Ось три способи, які не потребують консервного ножа.

Деякі консерви відкриваються легко, бо мають язичок. А що робити, якщо не мають? / Фото freepik

Кишеньковий ніж.

Тримайте ніж прямо вгору і вниз, вістрям до самого краю банки. Тримайте ручку так, щоб пальці не заважали, якщо зісковзнете.

Штовхніть прямо вниз і проткніть бляшанку. Підніміть її назад і повторіть. Але не пиляйте кришку, бо це може призвести до затуплення леза і потрапляння стружки в їжу.

Ложка.

Візьміть металеву ложку і сильно потріть нею по кришці, тільки всередині обідка.

Після того, як ви прорветеся, повторюйте процес, поки кришка не відокремиться.

Розколювання.

Покладіть банку догори дном на плаский камінь і енергійно потріть, доки вона не почне протікати.

Обережно, щоб не розлити вміст, стисніть банку руками, щоб зняти кришку.

Як відкрити банку консервів / Ілюстрація The Art of Manliness