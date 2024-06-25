Нет ножа – и не беда: как легко открыть банку консервов

Помните сцену из фильма "Дорога", где мальчик с отцом находят нетронутый и идеально укомплектованный бункер для выживания? Они там радостно разевают рты, принимая ящик за ящиком консервов на фоне апокалиптического ландшафта.

Содержимое герои добывали из банок консервным ножом. Но если бы они не нашли этого ножа среди припасов? Тогда они должны были бы знать альтернативные способы открывания. А вот и они.

Смотрите также Тренируем навык застилать кровать: иллюстрированная инструкция

Альтернативные способы отрывания консервов

Жестяные банки с продуктами, хоть и делают непроницаемыми, изготавливают из достаточно тонкого алюминия. Воспользоваться этим слабым местом очень просто. Вот три способа, которые не требуют консервного ножа.

Некоторые консервы открываются легко, потому что на них есть язычок. А что делать, если его нет? / Фото freepik

Карманный нож.

Держите нож прямо вверх и вниз, острием к самому краю банки. Держите ручку так, чтобы пальцы не мешали, если соскользнете.

Толкните прямо вниз и проткните жестянку. Поднимите ее обратно и повторите. Но не пилите крышку, потому что это может привести к затуплению лезвия и попаданию стружки в еду.

Ложка.

Возьмите металлическую ложку и сильно потрите ею по крышке, только внутри ободка.

После того, как вы прорветесь, повторяйте процесс, пока крышка не отделится.

Раскалывание.

Положите банку вверх дном на плоский камень и энергично потрите, пока она не начнет протекать.

Осторожно, чтобы не разлить содержимое, сожмите банку руками, чтобы снять крышку.

Как открыть банку консервов / Иллюстрация The Art of Manliness