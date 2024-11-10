Гейтс в одному з епізодів подкасту Possible, пише 24 Канал із посиланням на Marca, говорив про те, що б він запитав у когось із 2100 року. Мовилося про 4 проблеми, які його дуже турбують.

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Які страшні питання Білл Гейтс поставив би мандрівникові в часі з 2100 року

Білл Гейтс звернув увагу на зниження довіри суспільства до державних інституцій. І на цьому тлі виділив 4 проблеми:

штучний інтелект,

ядерна зброя,

біотероризм

і політична поляризація.

Розмірковуючи про досягнення за останні 5 десятиліть, Гейтс вказав на підвищення рівня життя, але й на нові виклики. Він наголосив, що інноваційне управління буде ключовим для ефективної відповіді на ці нові виклики.

Також він висловив оптимізм, що до 2100 року суспільство розробить стратегії для розв'язання цих проблем.

Я назву їх "4 виноски": ШІ, ядерна зброя, біотерористична зброя і поляризація. Трохи лякає, що це відбувається в той час, коли довіра до уряду перебуває на дуже низькому рівні, як відносно, так і абсолютно,

– сказав Гейтс.

Він також говорив про важливість таких тем, як дитяча смертність і нестача продовольства. На його думку, про це часто не говорять у дискусіях, де домінують ШІ та зміна клімату.

Біллу Гейтсу дуже цікаво, як майбутні покоління будуть розв'язувати глобальні проблеми / Фото Bloomberg

Гейтс високо оцінює потенціал ШІ, особливо у сферах здоров'я та освіти, визнаючи при цьому необхідність бути обережним.

Він залишається рішучим прихильником позитивного застосування ШІ і є завзятим користувачем інструментів на кшталт ChatGPT, що пропонують практичні переваги для повсякденного життя і продуктивності.

Перші роки нової епохи часто відзначені значною кількістю змін. Згадайте початок розвитку інтернету,

– зазначив Гейтс.

Справді, скільки людей спочатку ним користувалися? Але з часом він ставав все більш поширеним, поки одного дня не склалося так, що більшість людей мають електронні адреси, купують речі онлайн і використовують пошукові системи.