Як змусити себе дотримуватися нових звичок: експерт назвав 5 ключів
Хочете продовжувати робити ранкову зарядку або дотримуватися звички здорового харчування? Це не так просто, як здається – бо нову звичку треба полюбити, та бути дисциплінованим і послідовним у її виконанні. Аж поки не дійдемо до того, що ця звичка стане тим, що ми робимо без жодних вагань.
Джеймс Клір, автор книги "Атомні звички", у своєму блозі вказав, що існує правильний процес побудови та підтримки наших нових звичок. Він складається з декількох тригерів, які полегшують дію, якої вимагає кожна зі звичок. Їх наводить 24 Канал із посиланням на GQ.
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Нові звички та 5 найважливіших ключів для їх підтримки
Правильні звички можуть зробити для нас багато хорошого. Наприклад, допомогти набрати м'язів і сили або схуднути, забезпечити кращу якість життя тощо. Але часто знати про це – недостатньо, щоб не знехтувати тими звичками, які ми навіть хочемо мати. І от тут вступають у дію ці ключові фактори.
- Час. Це те, що запускає певну поведінку, яка стає звичкою. Наприклад, прокидання в певний час вранці може підживлювати вашу звичку пити каву, готувати здоровий сніданок або навіть виходити на пробіжку перед роботою. Насправді є багато речей, які ми робимо в один і той самий час, не усвідомлюючи цього і не вважаючи їх звичкою (наприклад, перерва або полуденний перекус), тому корисно встановити час для виконання певних дій, які ви хочете перетворити на звички.
- Місце. Де ви перебуваєте, також може викликати певні звички, наприклад, коли ви приходите в офіс і перше, що ви робите – це розкладаєте свої речі на місця і прибираєте свій простір. Звички можуть бути реакцією на середовище, в якому ми перебуваємо, а також на пристосування нашого простору і місця так, щоб вони сприяли виконанню певних звичок. Наприклад, ви можете поставити свої кросівки на видному місці в кімнаті, щоб вони нагадували вам про те, що ви повинні робити фізичні вправи.
- Подія, яка передує. Багато звичок є реакцією на щось, що сталося раніше. Саме тому в телефонах є сповіщення та звуки, які привертають вашу увагу до них. Це так зване "нагромадження звичок", яке просто означає, що одна звичка може бути використана для того, щоб привести до іншої. Наприклад, звичка готувати собі каву вранці може призвести до того, що ви знайдете час для того, щоб зібрати речі для походу в офіс. Ідея в тому, що до кожної дії ви можете призначити іншу, пов'язану з нею, формуючи повноцінну рутину.
- Емоційний стан. Ваші емоції також можуть бути пов'язані зі звичками. Наприклад, якщо вам сумно, у вас може з'явитися звичка з'їсти щось, що вам подобається, або подивитися улюблений фільм, щоб підняти настрій. Це може бути добре чи погано, залежно від того, як ви використовуєте цей ключ. Але коли ви усвідомлюєте свої емоції та приймаєте рішення присвоїти їм позитивні звички, ви можете досягти хороших результатів. Коли ви відчуваєте стрес, ви можете виробити звичку робити дихальні вправи, і ви можете виробляти подібні звички щодо інших емоцій. Важливо, щоб ви навчилися чути себе і бути на зв'язку зі своїми емоціями, щоб ви могли присвоювати їм саме позитивні звички.
- Інші люди. Оточити себе правильними людьми – ось що також може допомогти вам виробити певні звички. Гарна ідея – наприклад, займатися тренуваннями з кимось іншим, щоб ця людина стала тригером, який не дасть вам здатися. Що важливо, ви повинні оточувати себе людьми, які вже мають звички, які ви хочете інтегрувати у своє життя.