Загалом у ситуації застрягання ліфта необхідно дотримуватися кількох правил, пише 24 Канал із посиланням на SkyLift. Вони допоможуть вам безпечно вибратися з ліфта.

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Як поводитися, коли застрягли у ліфті

Перш за все, не треба панікувати, робити якісь необдумані вчинки, чи тим більше намагатися звільнитися самотужки. Це більше небезпечно, ніж корисно.

Не треба тиснути на всі кнопки, намагатися розгойдати кабіну чи розкривати двері. Ліфт міг застрягти між поверхами, і ви ризикуєте травмуватися або впасти в шахту.

Якщо кабіна перестала рухатися:

Викличте диспетчера. У ліфті зазвичай є спеціальна кнопка, або записаний номер компанії, яка обслуговує цей ліфт. Телефонуйте – і бригада майстрів поїде вам на допомогу.

Якщо вам або комусь іншому в ліфті стало погано, обов’язково повідомте про це диспетчера і він викличе швидку.

Якщо ж раптом нема ні кнопки, ні номерів – телефонуйте до близьких та попросіть їх викликати ремонтну бригаду.

А якщо немає мобільного чи мережі – доведеться голосно кричати про допомогу, щоб вас почули мешканці будинку.

Є чіткий алгоритм дій у ситуації, коли людина застрягає в ліфті / Колаж 24 Каналу фото freepik

Поки рятувальники їдуть до вас:

Покладіть на підлогу речі, зніміть верхній одяг чи бодай розстебніть.

Якщо є вода, не поспішайте випити всю одразу, пийте невеликими ковтками.

Якщо відчуваєте втому, сядьте на підлогу і витягніть ноги.

А коли приїде ремонтна бригада – чітко виконуйте її інструкції.

Що робити, якщо ліфт падає

На щастя, падіння ліфта трапляється вкрай рідко. Всі підйомники мають кілька тросів та обладнані спеціальними уловлювачами, що спрацьовують у разі обриву цих тросів. Але – якщо все ж ви помітили, що рух ліфта став занадто стрімким: