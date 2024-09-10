5 ідеальних годинників для крутого стилю, якщо вам 20 і більше

Годинники для чоловіків, коли їм вже 20 і більше років, стають серйозною справою. Це саме той час, коли вони перетворюються з простого аксесуара на потужний механізм, який відбиває стиль життя, особистість, темперамент і спосіб взаємодії зі світом.

У 20 років все починає відбуватися все швидше та інтенсивніше. Чоловіки шукають спосіб стати більш незалежними, рости професійно, пізнавати світ, поглиблювати стосунки. Шукають способи залишити свій слід у всьому, що роблять.

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Годинник – деталь, яка завжди потрібна у вашому образі

І, звісно, їхній стиль має відповідати цьому всьому. Ось чому хороший годинник стає мастхевною річчю. Адже він передає все про те, ким ви є і ким ви стаєте. Тому ви повинні бути дуже обережними з вибором. Щоб полегшити його, GQ пропонує свою версію найкращих моделей у світі годинникової справи.

Victorinox Dive Pro. Він може стати ідеальним подарунком на випускний, адже символізує перехід до нових глибин у житті. Завдяки міцності та точності, цей годинник – більше, ніж аксесуар. Це надійний супутник у будь-яких випробуваннях і добре нагадування, що ви готові до будь-яких пригод.

Він може стати ідеальним подарунком на випускний, адже символізує перехід до нових глибин у житті. Завдяки міцності та точності, цей годинник – більше, ніж аксесуар. Це надійний супутник у будь-яких випробуваннях і добре нагадування, що ви готові до будь-яких пригод. Swatch Sistem Tux. Це годинник на все життя, він допоможе вам виділитися в новому світі, в якому ви зараз розвиваєтеся. Регульований браслет з нержавіючої сталі та позолочені ланки посередині з PVD-покриттям. Міцна конструкція, але зовсім не важка. З ним ви відчуватимете себе на висоті, де б ви не були.

Найкращі моделі у світі годинникової справи / Фото виробників