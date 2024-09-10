5 идеальных часов для крутого стиля, если вам 20 и больше
Источник:GQ
Часы для мужчин, когда им уже 20 и более лет, становятся серьезным делом. Это именно то время, когда они превращаются из простого аксессуара в мощный механизм, который отражает стиль жизни, личность, темперамент и способ взаимодействия с миром.
В 20 лет все начинает происходить все быстрее и интенсивнее. Мужчины ищут способ стать более независимыми, расти профессионально, познавать мир, углублять отношения. Ищут способы оставить свой след во всем, что делают.
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Часы – деталь, которая всегда нужна в вашем образе
И, конечно, их стиль должен соответствовать этому всему. Вот почему хорошие часы становятся мастхевной вещью. Ведь они передают все о том, кем вы есть и кем вы становитесь. Поэтому вы должны быть очень осторожными с выбором. Чтобы облегчить его, GQ предлагает свою версию лучших моделей в мире часового дела.
- Victorinox Dive Pro. Они могут стать идеальным подарком на выпускной, ведь символизируют переход к новым глубинам в жизни. Благодаря прочности и точности, эти часы – больше, чем аксессуар. Это надежный спутник в любых испытаниях и хорошее напоминание, что вы готовы к любым приключениям.
- Swatch Sistem Tux. Это часы на всю жизнь, они помогут вам выделиться в новом мире, в котором вы сейчас развиваетесь. Регулируемый браслет из нержавеющей стали и позолоченные звенья посередине с PVD-покрытием. Прочная конструкция, но совсем не тяжелая. С ними вы будете чувствовать себя на высоте, где бы вы ни были.
Лучшие модели в мире часового дела / Фото производителей
- STF Kronos Iron. Они станут вашим спутником в семидневных приключениях. Оснащены изящным ремешком из нержавеющей стали, который безупречно сочетается с вневременным стилем. 2,1-дюймовый AMOLED-дисплей, сертифицированный по стандарту IP67, водонепроницаем на глубине до 1 метра в течение 30 минут.
- Versace Icon Active. Благодаря яркому дизайну и безошибочной точности, эти часы добавляют нотку роскоши к вашей повседневности. Культовая модель станет вашим стильным талисманом, а ее прочность и комфорт будут сопровождать вас в любых испытаниях. Один из самых крутых мужских часов для тех, кому за 20.
- Ferragamo Sport. Вдохновленные дизайном винтажных кроссовок, эти часы воплощают активный и яркий дух современности и предназначены для новых поколений, которые любят спортивную роскошь. Циферблат с контрастными деталями и эксклюзивный ремешок вместе напоминают конструкцию обуви и придают модели графического 3D-прикосновения.