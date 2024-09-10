5 идеальных часов для крутого стиля, если вам 20 и больше

Часы для мужчин, когда им уже 20 и более лет, становятся серьезным делом. Это именно то время, когда они превращаются из простого аксессуара в мощный механизм, который отражает стиль жизни, личность, темперамент и способ взаимодействия с миром.

В 20 лет все начинает происходить все быстрее и интенсивнее. Мужчины ищут способ стать более независимыми, расти профессионально, познавать мир, углублять отношения. Ищут способы оставить свой след во всем, что делают.

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Часы – деталь, которая всегда нужна в вашем образе

И, конечно, их стиль должен соответствовать этому всему. Вот почему хорошие часы становятся мастхевной вещью. Ведь они передают все о том, кем вы есть и кем вы становитесь. Поэтому вы должны быть очень осторожными с выбором. Чтобы облегчить его, GQ предлагает свою версию лучших моделей в мире часового дела.

Victorinox Dive Pro. Они могут стать идеальным подарком на выпускной, ведь символизируют переход к новым глубинам в жизни. Благодаря прочности и точности, эти часы – больше, чем аксессуар. Это надежный спутник в любых испытаниях и хорошее напоминание, что вы готовы к любым приключениям.

Они могут стать идеальным подарком на выпускной, ведь символизируют переход к новым глубинам в жизни. Благодаря прочности и точности, эти часы – больше, чем аксессуар. Это надежный спутник в любых испытаниях и хорошее напоминание, что вы готовы к любым приключениям. Swatch Sistem Tux. Это часы на всю жизнь, они помогут вам выделиться в новом мире, в котором вы сейчас развиваетесь. Регулируемый браслет из нержавеющей стали и позолоченные звенья посередине с PVD-покрытием. Прочная конструкция, но совсем не тяжелая. С ними вы будете чувствовать себя на высоте, где бы вы ни были.

Лучшие модели в мире часового дела / Фото производителей