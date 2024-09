З сорочкою чи футболкою, з шортами чи брюками, хороша пара кросівок пасуватиме до будь-чого. Але, звісно, знайти ідеальну пару не так просто, як хотілося б.

Ось 3 пари кросівок, які поєднуються з усім і посилять ваш стиль

Проте є ключ до успішного досягнення цієї мети: зробити ставку на базові кросівки, які підкорюють нас роками. Окрім цього варто звернути увагу на нейтральні тони та позачасові силуети. Якщо ж ви віддаєте перевагу кольору, вибирайте комбінації земляних тонів, від бежевого до коричневого.

Найвірусніші кросівки adidas. Clot x adidas Gazelle Linen Khaki дебютували лише кілька тижнів тому, а вже встигли взяти штурмом увагу чоловіків. Дизайн поєднує класичний силует німецького бренду (культова модель Gazelle) з китайськими ремісничими техніками. Без сумніву, це одна з найбажаніших пар сезону. Її палітра кольорів і фактур ідеально підходить для стилізації осінніх образів. Можна обрати й будь-яку іншу версію силуету – adidas Gazelle стали популярними завдяки своєму класичному та позачасовому дизайну, а з базовими кольорами, як чорний та білий, пасуватимуть до всього.

Кросівки Nike, які ніколи не підводять. Air Jordan 1 OG – класичні кросівки, які можна носити з брюками карго або навіть з об'ємними штанами. Вони мають все необхідне, щоб доповнити осінній гардероб чоловіка. Хоча очевидною рекомендацією є вибір білого з чорним, справедливо буде сказати, що будь-яка модель підходить для осені 2024 року. Від повністю чорного вбрання до комбінацій з осінніми кольорами – ці кросівки будуть мати добрий вигляд з будь-яким образом. Прийнятні як високі, так і низькі версії, тож сміливо обирайте свого фаворита.

Кросівки New Balance, які всі люблять. Модель New Balance 990v4 залишила свій слід у 2024 році, позиціюючи себе як один з найпопулярніших силуетів. Її чарівність в універсальності, яка підкорює всіх: від любителів вуличного одягу, які торгуються за найексклюзивніші пари, до татусів, які шукають зручне взуття, щоб носити його з класичними хакі. Ось чому цього осіннього сезону можна покластися на цю пару. Затишні атрибути, що імітують комфорт ковдри перед багаттям, або замша, що ідеально поєднується з фланелевими сорочками, вельветовими штанами або шкіряними куртками – ці кросівки New Balance є ідеальним доповненням до сезону.