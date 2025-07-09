"Хижак" на подіумі та копія молодого Ді Капріо: 5 найпопулярніших чоловіків-моделей

У світі фешну є чимало чоловіків-моделей. І було би вкрай несправедливо у День моди, який відзначають 9 липня, оминути їх своєю увагою.

У цьому матеріалі 24 Канал розповість вам про 5 чоловіків-моделей, які завоювали світову славу. Хтось завдяки екстравагантному дефіле, а хтось – співпраці з іменитими дизайнерами та брендами. Усі вони надихають та демонструють, що у світі моди чимало крутих і професійних моделей-чоловіків.

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Леон Дам

Цей чоловік-модель з Німеччини став справжнісінькою сенсацією після дефіле на показі Maison Margiela весна-літо 2020 у 2019 році, яке миттєво стало вірусним. Воно й не дивно, адже глядачі були буквально заворожені його "хижацькою" ходою.

Дефіле Леона Дама, яке завірусилось у мережі: дивіться відео

Леон на регулярній основі співпрацює з низкою популярних брендів, зокрема Maison Margiela, Dolce & Gabbana, Gucci та Alexander McQueen.

Також він працював з Джоном Гальяно, знімався для обкладинок Vogue Hommes. А ще у 2016 році його включили до списку The New York Times як перспективну модель.

Джордан Барретт

Джордан з Австралії. І його на регулярній основі порівнюють з молодим Леонардо Ді Капріо. Модель відома своєю харизмою, а також співпрацею з іменитими брендами – Versace, Balmain, Prada і Louis Vuitton.

Джордан Барретт знявся для L'Officiel / Фото Барретта

На подіумі серед інших його відрізняють впевненість та легка провокативність.

Відомо, що Джордан знімався для обкладинок Vogue Netherlands Man, Numéro Homme, Hercules. А у 2023 році його можна було побачити на показах Balenciaga та Dolce & Gabbana.

Шон О'Прай

Один з найпопулярніших чоловіків-моделей зі США. Його можна було побачити на подіумах, представляючи вбрання від Giorgio Armani, Versace, Chanel і Calvin Klein. І він став справжньою іконою подіуму завдяки своїй професійній ходьбі та харизматичності.

Шон О'Прай виділяється професійною ходьбою по подіуму / Фото О'Прая

Це цікаво! У 2011 році він посів друге місце у рейтингу Models.com. Також його вважали найпопулярнішим манекенником у 2008 – 2009 роках.

Шон співпрацював з Dior, Paul Smith, Tom Ford, H&M. Крім того, його можна було побачити на обкладинках L'Uomo Vogue і Harper's Bazaar.

Джон Картахарена

Перед нами улюбленець Карла Лагерфельда, іспанський модель та актор. Він відомий завдяки своїм дефіле для Chanel, Versace, Emporio Armani та Dolce & Gabbana.

Джон Картахарена на обкладинці Vogue / Фото з інстаграму Картахарени

Джон виділяється харизматичною ходою, а також виразною зовнішністю. Ця суміш принесли йому статус однієї з найуспішніших моделей.

До слова! Forbes у 2009 році назвав його найуспішнішим манекенником.

Джон співпрацював з такими іменитими брендами: Roberto Cavalli, Hugo Boss, Lacoste. Також він з'являвся на обкладинках Vogue і GQ.

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Кіт Батлер

У 2023 році Models.com визнав Кіта "Моделлю року" серед чоловіків. Британець закривав показ Burberry, а також дефілював для Balenciaga у Лос-Анджелесі. Крім того, його можна було побачити у безлічі рекламних кампаній.

Кіт Батлер на відкритті показу Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму Батлера

Якщо говорити про дефіле, то вони вирізняються елегантністю. Водночас можна побачити сучасний зухвалий відтінок. Усе, що потрібно на подіумі, коли нам демонструють високу моду.

Зауважимо, що Кіт співпрацював з Louis Vuitton, Boss, Helmut Lang.