"Хищник" на подиуме и копия молодого Ди Каприо: 5 самых популярных мужчин-моделей

В мире фешна есть немало мужчин-моделей. И было бы крайне несправедливо в День моды, который отмечается 9 июля, обойти их своим вниманием.

В этом материале 24 Канал расскажет вам о 5 мужчинах-моделях, которые завоевали мировую славу. Кто-то благодаря экстравагантному дефиле, а кто-то – сотрудничеству с именитыми дизайнерами и брендами. Все они вдохновляют и демонстрируют, что в мире моды немало крутых и профессиональных моделей-мужчин.

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Леон Дам

Этот мужчина-модель из Германии стал настоящей сенсацией после дефиле на показе Maison Margiela весна-лето 2020 в 2019 году, которое мгновенно стало вирусным. Оно и не удивительно, ведь зрители были буквально заворожены его "хищнической" походкой.

Дефиле Леона Дама, которое завирусилось в сети: смотрите видео

Леон на регулярной основе сотрудничает с рядом популярных брендов, в частности Maison Margiela, Dolce & Gabbana, Gucci и Alexander McQueen.

Также он работал с Джоном Гальяно, снимался для обложек Vogue Hommes. А еще в 2016 году его включили в список The New York Times как перспективную модель.

Джордан Барретт

Джордан из Австралии. И его на регулярной основе сравнивают с молодым Леонардо Ди Каприо. Модель известна своей харизмой, а также сотрудничеством с именитыми брендами – Versace, Balmain, Prada и Louis Vuitton.

Джордан Барретт снялся для L'Officiel / Фото Барретта

На подиуме среди других его отличают уверенность и легкая провокационность.

Известно, что Джордан снимался для обложек Vogue Netherlands Man, Numéro Homme, Hercules. А в 2023 году его можно было увидеть на показах Balenciaga и Dolce & Gabbana.

Шон О'Прай

Один из самых популярных мужчин-моделей из США. Его можно было увидеть на подиумах, представляя наряды от Giorgio Armani, Versace, Chanel и Calvin Klein. И он стал настоящей иконой подиума благодаря своей профессиональной ходьбе и харизматичности.

Шон О'Прай выделяется профессиональной ходьбой по подиуму / Фото О'Прая

Это интересно! В 2011 году он занял второе место в рейтинге Models.com. Также его считали самым популярным манекенщиком в 2008 – 2009 годах.

Шон сотрудничал с Dior, Paul Smith, Tom Ford, H&M. Кроме того, его можно было увидеть на обложках L'Uomo Vogue и Harper's Bazaar.

Джон Картахарена

Перед нами любимец Карла Лагерфельда, испанский модель и актер. Он известен благодаря своим дефиле для Chanel, Versace, Emporio Armani и Dolce & Gabbana.

Джон Картахарена на обложке Vogue / Фото из инстаграма Картахарены

Джон выделяется харизматичной походкой, а также выразительной внешностью. Эта смесь принесли ему статус одной из самых успешных моделей.

К слову! Forbes в 2009 году назвал его самым успешным манекенщиком.

Джон сотрудничал с такими именитыми брендами: Roberto Cavalli, Hugo Boss, Lacoste. Также он появлялся на обложках Vogue и GQ.

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Кит Батлер

В 2023 году Models.com признал Кита "Моделью года" среди мужчин. Британец закрывал показ Burberry, а также дефилировал для Balenciaga в Лос-Анджелесе. Кроме того, его можно было увидеть во множестве рекламных кампаний.

Кит Батлер на открытии показа Dolce & Gabbana / Фото из инстаграма Батлера

Если говорить о дефиле, то они отличаются элегантностью. В то же время можно увидеть современный дерзкий оттенок. Все, что нужно на подиуме, когда нам демонстрируют высокую моду.

Заметим, что Кит сотрудничал с Louis Vuitton, Boss, Helmut Lang.