Але – згідно з дослідженням Оксфордського університету та South Western Trains, є просте і несподіване рішення, яке зробить поїздки приємнішими. Треба просто щоранку слухати звуки природи, пише GQ.

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Несподіваний засіб для дзен-подорожей громтранспортом

Ми всі, напевне, це переживали, коли вранці, похапцем випивши каву, немов умить опиняємося затиснутими між незнайомцями в переповненому транспорті. А розум вже весь заклопотаний цоканням годинника.

Важливо знати, що такі ситуації не позбавлені наслідків. Дослідження, проведене у Великій Британії у 2019, показало, що 43% пасажирів відчувають зростання стресу під час поїздок. Ця цифра зростає до 73% серед працівників від 25 до 34 років.

Хороша новина в тім, що можна змінити вашу рутину.

Згідно з дослідженнями Чарльза Спенса, професора експериментальної психології Оксфордського університету, рішення не в натхненному подкасті чи плейлисті улюблених хітів, а у простих звуках – як співи птахів чи шум водоспаду.

Дослідження виявило, що прослуховування природних звукових ландшафтів знижує рівень стресу на 38%, а нервозність – на 32%. Для порівняння, у тих, хто слухав музику або подкасти, рівень стресу знизився лише на 11%.

Зверніть увагу: це дослідження – одне з перших, яке науково продемонструвало вплив звуків природи на стрес у такому повсякденному середовищі, як громадський транспорт.

Є просте рішення, яке зробить ваші поїздки у громадському транспорті приємнішими / Фото DrazenZigic@freepik

Більшість досліджень на цю тему проводять в лабораторіях, але це дослідження проводили в поїзді з реальними пасажирами. Результати чітко показують, що прослуховування природних звуків має значний заспокійливий вплив на пасажирів,

– наголосив професор Спенс.

Природні звуки, чи то ніжне дзюрчання річки, чи ранкова пісня солов'я, активують певну ділянку нашого мозку, пов'язану зі спокоєм і розслабленням. І наші тіла, запрограмовані реагувати на звуки природи як на сигнал безпеки, знижують напругу.

На відміну від ритмічної музики чи подкастів, які постійно вимагають уваги, ці звуки занурюють нас в інтермедію безтурботності, ідеальну для декомпресії після ранкового поспіху.

Якщо ця ідея вас приваблює, дослідіть природні звуки через додатки Calm, Noisli або плейлисти на Spotify, спеціально розроблені для релаксації. І ще пара навушників з функцією шумозаглушення – ось ви й готові перетворити свою подорож на мить спокою. А ваш день може початися трохи краще, ніж попередній.