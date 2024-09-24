Правило 6 – 6 – 6 стосується чоловіків, які мають зріст 6 футів (понад 180 сантиметрів), прес на 6 кубиків і зарплату з 6 цифр. Деякі жінки стверджують, пише New York Post, що користуються цим правилом, щоб знайти собі ідеального чоловіка.

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Правило 6 – 6 – 6 у знайомствах: що означає і підводні камені

Адже, мовляв, треба якось звузити нескінченну кількість потенційних кандидатів у додатках для знайомств. Хоча, здавалося б, широкий вибір, навпаки, мав би допомогти молодим людям знайти свою половинку.

Та дехто каже, що нескінченні свайпи праворуч ускладнюють їм пошук. А от правило 6 – 6 – 6 легко відсіює більшість чоловіків.

Утім, нещодавнє опитування у додатку для знайомств Flirtini показало, що 80% жінок готові знизити свої стандарти, щоб зустріти партнера. І тут палиця з двома кінцями.

З одного боку, експерти зі знайомств рекомендують людям бути більш вибагливими у виборі.

у виборі. З іншого, надмірна прискіпливість може обернутися проти них та залишити вдома на самоті.

Експертка Ембер Солетті каже, що "познайомилася з безліччю самотніх людей, які покладають на свого партнера шалені сподівання". І все ж відчувають себе самотніми.

Правило 6 – 6 – 6 – це про чоловіків, які мають 6 футів зросту, прес на 6 кубиків і зарплату з 6 цифр / Фото fxquadro@freepik

Солетті заохочує учасників побачень мати "правила гри", але зосередитися на глибших темах. До прикладу, якщо людина піде на компроміс у питаннях політики чи поглядів на виховання дітей, є високі шанси, що стосунки закінчаться, причім із великою кількістю суперечок і образ.

Експертка каже, що поверхневі речі, як-от фізичний потяг, насправді теж мають значення у стосунках. Тому рекомендує самотнім все ж не дотримуватися свого списку вимог надто суворо.

Не відкидайте всі свої критерії. Але будьте готові піти на компроміс щодо деяких із них,

– каже вона.

Джудіт Готтесман, тренерка зі знайомств і письменниця, пропонує жінкам зосередитися на пошуку партнера зі спільним стилем життя, життєвими цілями та спільними інтересами. А чоловікам – бути креативними та особистими у своїх профілях.

Важливий зв'язок, який ви маєте, і те, що ви поважаєте, довіряєте і любите один одного,

– наголосила експертка.

І справді, гарне почуття гумору, хобі та почуття стилю для більшості жінок важливіші, ніж ваш зріст, статура та річний дохід.