Як бути щасливим незалежно від того, скільки ви заробляєте

Фінансовий стрес – це своєрідний психологічний тиск, який ви відчуваєте, коли ваші доходи та витрати коливаються чи падають у зону нестабільності. Коли ваша зарплата не здається вам такою, що здатна забезпечити гідний рівень життя.

На щастя, дещо можна зробити, щоб послабити цей стрес. Чоловічий портал GQ пропонує дослухатися до цих 8 порад.

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Як зменшити фінансовий стрес і не залежати від розміру зарплати

Знайте, на що ви витрачаєте. За дослідженням Американської психологічної асоціації (APA), фінансовий стрес посилюється через погане управління бюджетом. Тому відстежуйте свої витрати бодай за останні 3 місяці, розрізняйте постійні та змінні, проаналізуйте і відмовтеся від непотрібних.

За дослідженням Американської психологічної асоціації (APA), фінансовий стрес посилюється через погане управління бюджетом. Тому відстежуйте свої витрати бодай за останні 3 місяці, розрізняйте постійні та змінні, проаналізуйте і відмовтеся від непотрібних. Майте резервний фонд. Неможливо мати достатньо грошей, не маючи резервного фонду. Люди, які мають резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій, відчувають менший фінансовий стрес. Резервний фонд може стати в пригоді у разі раптового безробіття, проблем зі здоров'ям тощо. Намагайтеся відкладати 10 – 15% вашого щомісячного доходу.

Неможливо мати достатньо грошей, не маючи резервного фонду. Люди, які мають резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій, відчувають менший фінансовий стрес. Резервний фонд може стати в пригоді у разі раптового безробіття, проблем зі здоров'ям тощо. Намагайтеся відкладати 10 – 15% вашого щомісячного доходу. Відокремте потреби від бажань. За дослідженнями Даніеля Канемана, витрати, що перевищують певний рівень, не мають значного впливу на щастя, а надмірні витрати можуть спричинити стрес у довгостроковій перспективі. Тому вирішіть, чи є кожна річ потрібною, а чи лише бажаною, а потім скоротіть витрати на те, що насправді вам не потрібне.

якщо ви схильні витрачати багато під впливом моменту, зупиніться на 5 секунд, коли збираєтесь щось купити, і подумайте, чи дійсно вам це потрібно. Також корисно класти річ у кошик і чекати 24 години, перш ніж купувати її, щоб зрозуміти, чи дійсно вона вам потрібна.

Розумійте та відстежуйте свої витрати, щоб коротити їх, та формуйте резервний фонд / Фото jcomp@freepik