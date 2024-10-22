Як бути щасливим незалежно від того, скільки ви заробляєте
22 жовтня 2024, 21:37Читать новость на русском
Джерело:GQ
Фінансовий стрес – це своєрідний психологічний тиск, який ви відчуваєте, коли ваші доходи та витрати коливаються чи падають у зону нестабільності. Коли ваша зарплата не здається вам такою, що здатна забезпечити гідний рівень життя.
На щастя, дещо можна зробити, щоб послабити цей стрес. Чоловічий портал GQ пропонує дослухатися до цих 8 порад.
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Як зменшити фінансовий стрес і не залежати від розміру зарплати
- Знайте, на що ви витрачаєте. За дослідженням Американської психологічної асоціації (APA), фінансовий стрес посилюється через погане управління бюджетом. Тому відстежуйте свої витрати бодай за останні 3 місяці, розрізняйте постійні та змінні, проаналізуйте і відмовтеся від непотрібних.
- Майте резервний фонд. Неможливо мати достатньо грошей, не маючи резервного фонду. Люди, які мають резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій, відчувають менший фінансовий стрес. Резервний фонд може стати в пригоді у разі раптового безробіття, проблем зі здоров'ям тощо. Намагайтеся відкладати 10 – 15% вашого щомісячного доходу.
- Відокремте потреби від бажань. За дослідженнями Даніеля Канемана, витрати, що перевищують певний рівень, не мають значного впливу на щастя, а надмірні витрати можуть спричинити стрес у довгостроковій перспективі. Тому вирішіть, чи є кожна річ потрібною, а чи лише бажаною, а потім скоротіть витрати на те, що насправді вам не потрібне.
- Смартфон на мінімумі. Сховайте або видаліть додатки для покупок з головного екрану вашого смартфона. Ви з меншою ймовірністю зробите непотрібні покупки, якщо не бачитимете надто часто програми, які викликають у вас імпульси до шопінгу.
- День без витрат. Виділіть один день на тиждень, коли ви взагалі не витрачаєте гроші. Це не тільки допоможе зменшити фінансовий стрес, але й змусить вас переосмислити свої витратні звички.
- Економія електроенергії та води. Це завжди спосіб врятувати планету та заощадити гроші. Спробуйте перетворити це на гру: встановіть місячну мету і давайте собі невелику винагороду за її досягнення.
- Будьте організовані. Фінансовий стрес залежить, як це не дивно, від побутової організованості. Тобто ефективна організація житлового простору може допомогти вам витрачати менше. Впорядкована шафа для одягу та взуття зменшить кількість непотрібних покупок. А якщо ви помітили щось, чим не користувалися вже рік чи більше, ви можете продати це.
- Плануйте витрати. Це може зменшити стрес від невизначеності. З'ясуйте, які великі витрати вам знадобляться через рік, 5 років або більше (наприклад, купівля будинку, оплата навчання дітей). Визначте цільову суму і створіть план заощаджень для її досягнення.