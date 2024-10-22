Как быть счастливым независимо от того, сколько вы зарабатываете
22 октября 2024, 21:37Читати новину українською
Источник:GQ
Финансовый стресс – это своеобразное психологическое давление, которое вы испытываете, когда ваши доходы и расходы колеблются или падают в зону нестабильности. Когда ваша зарплата не кажется вам такой, что способна обеспечить достойный уровень жизни.
К счастью, кое-что можно сделать, чтобы ослабить этот стресс. Мужской портал GQ предлагает прислушаться к этим 8 советам.
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Как уменьшить финансовый стресс и не зависеть от размера зарплаты
- Знайте, на что вы тратите. По исследованию Американской психологической ассоциации (APA), финансовый стресс усиливается из-за плохого управления бюджетом. Поэтому отслеживайте свои расходы хотя бы за последние 3 месяца, различайте постоянные и переменные, проанализируйте и откажитесь от ненужных.
- Имейте резервный фонд. Невозможно иметь достаточно денег, не имея резервного фонда. Люди, которые имеют резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций, испытывают меньший финансовый стресс. Резервный фонд может пригодиться в случае внезапной безработицы, проблем со здоровьем и тому подобное. Старайтесь откладывать 10 – 15% вашего ежемесячного дохода.
- Отделите потребности от желаний. По исследованиям Даниэля Канемана, расходы, превышающие определенный уровень, не имеют значительного влияния на счастье, а чрезмерные расходы могут вызвать стресс в долгосрочной перспективе. Поэтому решите, является ли каждая вещь нужной, или только желаемой, а затем сократите расходы на то, что на самом деле вам не нужно.
- Смартфон на минимуме. Спрячьте или удалите приложения для покупок с главного экрана вашего смартфона. Вы с меньшей вероятностью сделаете ненужные покупки, если не будете видеть слишком часто программы, которые вызывают у вас импульсы к шопингу.
- День без расходов. Выделите один день в неделю, когда вы вообще не тратите деньги. Это не только поможет уменьшить финансовый стресс, но и заставит вас переосмыслить свои расходные привычки.
- Экономия электроэнергии и воды. Это всегда способ спасти планету и сэкономить деньги. Попробуйте превратить это в игру: установите месячную цель и давайте себе небольшое вознаграждение за ее достижение.
- Будьте организованы. Финансовый стресс зависит, как это ни странно, от бытовой организованности. То есть эффективная организация жилого пространства может помочь вам тратить меньше. Упорядоченный шкаф для одежды и обуви уменьшит количество ненужных покупок. А если вы заметили что-то, чем не пользовались уже год или более, вы можете продать это.
- Планируйте расходы. Это может уменьшить стресс от неопределенности. Выясните, какие крупные расходы вам понадобятся через год, 5 лет или больше (например, покупка дома, оплата обучения детей). Определите целевую сумму и создайте план сбережений для ее достижения.