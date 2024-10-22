Как быть счастливым независимо от того, сколько вы зарабатываете

Финансовый стресс – это своеобразное психологическое давление, которое вы испытываете, когда ваши доходы и расходы колеблются или падают в зону нестабильности. Когда ваша зарплата не кажется вам такой, что способна обеспечить достойный уровень жизни.

К счастью, кое-что можно сделать, чтобы ослабить этот стресс. Мужской портал GQ предлагает прислушаться к этим 8 советам.

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Как уменьшить финансовый стресс и не зависеть от размера зарплаты

Знайте, на что вы тратите. По исследованию Американской психологической ассоциации (APA), финансовый стресс усиливается из-за плохого управления бюджетом. Поэтому отслеживайте свои расходы хотя бы за последние 3 месяца, различайте постоянные и переменные, проанализируйте и откажитесь от ненужных.

По исследованию Американской психологической ассоциации (APA), финансовый стресс усиливается из-за плохого управления бюджетом. Поэтому отслеживайте свои расходы хотя бы за последние 3 месяца, различайте постоянные и переменные, проанализируйте и откажитесь от ненужных. Имейте резервный фонд. Невозможно иметь достаточно денег, не имея резервного фонда. Люди, которые имеют резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций, испытывают меньший финансовый стресс. Резервный фонд может пригодиться в случае внезапной безработицы, проблем со здоровьем и тому подобное. Старайтесь откладывать 10 – 15% вашего ежемесячного дохода.

Невозможно иметь достаточно денег, не имея резервного фонда. Люди, которые имеют резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций, испытывают меньший финансовый стресс. Резервный фонд может пригодиться в случае внезапной безработицы, проблем со здоровьем и тому подобное. Старайтесь откладывать 10 – 15% вашего ежемесячного дохода. Отделите потребности от желаний. По исследованиям Даниэля Канемана, расходы, превышающие определенный уровень, не имеют значительного влияния на счастье, а чрезмерные расходы могут вызвать стресс в долгосрочной перспективе. Поэтому решите, является ли каждая вещь нужной, или только желаемой, а затем сократите расходы на то, что на самом деле вам не нужно.

если вы склонны тратить много под влиянием момента, остановитесь на 5 секунд, когда собираетесь что-то купить, и подумайте, действительно ли вам это нужно. Также полезно класть вещь в корзину и ждать 24 часа, прежде чем покупать ее, чтобы понять, действительно ли она вам нужна.

Понимайте и отслеживайте свои расходы, чтобы сократить их, и формируйте резервный фонд / Фото jcomp@freepik