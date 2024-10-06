Щонайменше, так стверджує The Art of Manliness, посилаючись на документ невідомого автора з назвою "Антропомаксимологія". Портал наводить перелік цих якостей та стверджує, що він доволі мотивує та сповнює рішучості. От маєте нагоду перевірити це.
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Щоб стати видатною особистістю, слід розвивати в собі ці риси
Ми всі бачимо, що у світі є видатні особистості. Це невелика група, від 0,5 до 1% – ті, хто рухає світ та впливає на інших. Що ж відрізняє їх від решти нас?
- Вони ніколи не задовольняються своїм рівнем розвитку, завжди прагнуть перевершити те, чого досягли раніше.
- Вони уникають комфортних ситуацій. Вони роблять те, що їм може не подобатися, тому що розуміють важливість цього.
- У них є нагальні цілі. Вони не тільки відчувають, що повинні щось робити, але й керуються власною волею до цього.
- Вони ніколи не звинувачують інших. Вони усувають проблеми. Будь-яке завдання – це виклик, який потрібно подолати.
- Вони люблять і заохочують ризикувати. Однак ризикують розсудливо, помірковано, і ніколи не бездумно.
- У них є бачення. Вони можуть передбачити в уяві результати, перш ніж починати виконання плану.
- Вони не є рабами роботи. Однак якщо їм потрібно чогось досягти, вони будуть працювати 24 години на добу, якщо треба.
- Вони добре справляються з тиском. Вони усвідомлюють, що нікого не цікавить, чи вони нервують або чи вони під тиском.
- Вони знають, що тільки вони вирішують, що робити зі своїм життям. І їм потрібна довіра до їхньої здатності вирішувати.
- Вони об'єктивні. Вони не егоїстичні. Вони дозволяють іншим здобувати визнання за досягнення, коли це заслужено.
Знання цих якостей маж мотивувати нас розвиватися до максимуму свого потенціалу / Фото fxquadro@freepik
- Вони розуміють природу енергії. Вони знають, що якщо докласти достатньо сили, то вони зможуть зрушити з місця будь-що.
- Вони знають, що таке плекання. Вони будують і плекають інших та інше, завжди залишаючи речі кращими, ніж вони їх знайшли.
- Вони розуміють товариськість. Вони насолоджуються спілкуванням, але не залежать від нього, друзів чи розваг.
- Вони розуміють самодисципліну. І не дозволяють звичкам, бажанням і недолікам керувати ними, вони контролюють себе.
- Вони мають сміливість. Вони не відмовляються через те, що інші не наважуються щось зробити. Вони вирішують і не вагаються.
- Вони впевнені в собі. Вони не сумніваються і не вагаються. Їх впевненість підживлюється діями та вчинками.
- Вони розуміють важливість "сьогодні". Не почивають на лаврах "вчора", не живуть думками про "завтра", не переймаються помилками минулого й не засновують на них поточні рішення.
- Вони визнають, що досвід індивідуальний, а не груповий. Коли вони вчаться, то застосовують уроки до себе і не ховаються за чужими помилками та не зациклюються на них.
- Вони швидко прощають і рухаються вперед, не зупиняючись на досягнутому. Вони вміють прощати й власні помилки.
- Вони розуміють важливість емпатії, здатні інтерпретувати почуття інших, розвиваючи цю якість у собі на повну.
Важливо розуміти, що кожна людина має потенціал. І кожен із нас має можливість принаймні спробувати досягти максимального розвитку свого потенціалу.