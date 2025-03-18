Адам Левін назвав джинси, які не варто носити чоловікам: уроки стилю від зірки Maroon 5

Американський співак і музикант Адам Левін 18 березня святкує свій день народження. Вмикаємо "День народження" Павла Зіброва для іменинника та пропонуємо вивчити уроки його стилю.

Спілкуючись з журналістами GQ, Адам Левін зауважив, що за роки кар'єри багато дізнався про догляд за собою, пише 24 Канал. Нині музиканту – 46, і він надихає багато чоловіків по всьому світу, демонструючи, як стильно одягатись та завжди почуватись рок-зіркою!

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Ми пройдімось по уроках стилю від Адама Левіна, які можна виділити з його розмови. Співак звернув увагу на поширені помилки чоловіків, котрі намагаються бути на висоті. І ми закликаємо вас уникати їх.



Надто тісні джинси



Виділити одну стильову помилку, яку допускають чоловіки, складно. Для мене це, мабуть, коли джинси занадто вузькі. Тут дуже тонка грань,

– зауважив він.



Адам Левін носить вільний одяг / Фото з інстаграму Левіна

Адам Левін наголосив, що якщо "здається, що ваша дупа нещасна", то слід негайно ж зняти такі джинси. Також вони можуть мати недоречний вигляд на чоловіках з міцними ногами.

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Не забивайте на догляд за собою



Співак зізнався, що раніше не дуже задумувався над доглядом за собою. Мовляв, не потрібна зайва підготовка. Що бути чоловіком – це про "щось сире, щось грубе". Але слід бути обережним, щоб не перегнути палицю.



Те, як ви доглядаєте за собою, на мою думку, відображає те, ким ви є як людина з точки зору догляду за собою загалом – ви намагаєтесь зробити так, щоб виглядало так, ніби ви зробили якомога менше,

– зазначив артист.



Коли йому було майже 40 років, Левін усвідомив, наскільки важливе зволоження шкіри. І цьому моменту він присвячує максимум уваги.



Смокінг – на офіційні заходи



Музикант зауважив, що для офіційних заходів завжди вибирає смокінг. Він не носить краваток, але обов'язково застібає сорочку до самого верху на всі ґудзики. Також наголошує, що сорочка має бути дуже добре випрасувана.

Адам Левін обирає смокінги для офіційних заходів / Фото з інстаграму Левіна

Особисто для мене костюм-трійка – це трохи перебір, мені подобається бути елегантним і простим,

– додав Левін.



Ніяких нав'язливих ароматів



Коли справа доходить до вибору аромату, я завжди віддаю перевагу простоті. Якщо він не простий, він нав'язується оточуючим, а для їхніх ніздрів це не завжди добре. Завжди простий і невибагливий,

– підкреслив музикант.

Адам Левін не любить надто нав'язливі аромати / Фото з інстаграму Левіна

Він зауважив, що слово "невибагливий" не завжди асоціюється з ароматом. Але, на його думку, саме так і має бути. Левін додав, що йому не потрібно, щоб парфум був нав'язливим, адже він не любить таких ароматів.

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Ну що ж, позбуваємось надто тісних джинсів зі свого гардероба і починаємо максимум уваги приділяти зволоженню шкіри. Гайда, хлопці!