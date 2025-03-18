Адам Левин назвал джинсы, которые не стоит носить мужчинам: уроки стиля от звезды Maroon 5

Американский певец и музыкант Адам Левин 18 марта празднует свой день рождения. Включаем "День рождения" Павла Зиброва для именинника и предлагаем изучить уроки его стиля.

Общаясь с журналистами GQ, Адам Левин заметил, что за годы карьеры много узнал об уходе за собой, пишет 24 Канал. Сейчас музыканту – 46, и он вдохновляет много мужчин по всему миру, демонстрируя, как стильно одеваться и всегда чувствовать себя рок-звездой!

Смотрите также Настоящая звезда 3 сезона "Белого лотоса" – рубашка Лохлана Рэтлиффа

Мы пройдемся по урокам стиля от Адама Левина, которые можно выделить из его разговора. Певец обратил внимание на распространенные ошибки мужчин, которые пытаются быть на высоте. И мы призываем вас избегать их.



Слишком тесные джинсы



Выделить одну стилевую ошибку, которую допускают мужчины, сложно. Для меня это, пожалуй, когда джинсы слишком узкие. Здесь очень тонкая грань,

– заметил он.



Адам Левин носит свободную одежду / Фото из инстаграма Левина

Адам Левин отметил, что если "кажется, что ваша задница несчастна", то следует немедленно же снять такие джинсы. Также они могут неуместно выглядеть на мужчинах с крепкими ногами.

Если не знаете, что одевать – обратите также внимание на 4 базовые вещи от Пола Мескаля. В этом материале мы рассказывали, во что одевается звезда фильма "Гладиатор II".

Не забивайте на уход за собой



Певец признался, что раньше не очень задумывался над уходом за собой. Мол, не нужна лишняя подготовка. Что быть мужчиной – это про "что-то сырое, что-то грубое". Но следует быть осторожным, чтобы не перегнуть палку.



То, как вы ухаживаете за собой, по моему мнению, отражает то, кем вы являетесь как человек с точки зрения ухода за собой в целом – вы пытаетесь сделать так, чтобы выглядело так, будто вы сделали как можно меньше,

– отметил артист.



Когда ему было почти 40 лет, Левин осознал, насколько важно увлажнение кожи. И этому моменту он посвящает максимум внимания.



Смокинг – на официальные мероприятия



Музыкант заметил, что для официальных мероприятий всегда выбирает смокинг. Он не носит галстуков, но обязательно застегивает рубашку до самого верха на все пуговицы. Также отмечает, что рубашка должна быть очень хорошо выглажена.

Адам Левин выбирает смокинги для официальных мероприятий / Фото из инстаграма Левина

Лично для меня костюм-тройка – это немного перебор, мне нравится быть элегантным и простым,

– добавил Левин.



Никаких навязчивых ароматов



Когда дело доходит до выбора аромата, я всегда отдаю предпочтение простоте. Если он не простой, он навязывается окружающим, а для их ноздрей это не всегда хорошо. Всегда простой и неприхотливый,

– подчеркнул музыкант.

Адам Левин не любит слишком навязчивые ароматы / Фото из инстаграма Левина

Он заметил, что слово "неприхотливый" не всегда ассоциируется с ароматом. Но, по его мнению, именно так и должно быть. Левин добавил, что ему не нужно, чтобы парфюм был навязчивым, ведь он не любит таких ароматов.

Смотрите также Легендарный аромат по доступной цене: мужчины в восторге от этого аналога Creed Aventus

Ну что же, избавляемся от слишком тесных джинсов из своего гардероба и начинаем максимум внимания уделять увлажнению кожи. Айда, ребята!