Однак були й такі актори, які сідали на різкі, нездорові дієти чи вдавалися до надмірних тренувань лише заради ролі. Наскільки шкідливим для здоров'я може бути Голлівуд, показують ці приклади.

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Метью МакКонахі, Джаред Лето, Метт Деймон та інші

Метью МакКонахі схуд на 21 кілограм для ролі виснаженого хворого на СНІД у фільмі "Далласький клуб покупців" 2013. Він зробив це, вживаючи надзвичайно малі порції їжі щодня. "Я знайшов найменшу антикварну ложечку, маленьку ложечку для цукру, і я їв нею, щоб вистачило на довше. Це було важко, не буду брехати. Я весь час був голодним і дратівливим. Моє тіло нагадувало пташеня з відкритим ротом, яке кричить: "Нагодуй мене, нагодуй", – розповідав МакКонахі.

схуд на 21 кілограм для ролі виснаженого хворого на СНІД у фільмі 2013. Він зробив це, вживаючи надзвичайно малі порції їжі щодня. "Я знайшов найменшу антикварну ложечку, маленьку ложечку для цукру, і я їв нею, щоб вистачило на довше. Це було важко, не буду брехати. Я весь час був голодним і дратівливим. Моє тіло нагадувало пташеня з відкритим ротом, яке кричить: "Нагодуй мене, нагодуй", – розповідав МакКонахі. Джаред Лето також схуд на понад 20 кілограмів для цього ж фільму: "Це змінює те, як ти ходиш, як ти сидиш, як ти думаєш". А ще Лето схуд на 15 кілограмів, щоб зіграти героїнового наркомана у "Реквієм за мрією" 2000: "Я був у постійному стані голоду. Я почав непритомніти, коли був на знімальному майданчику".

2000: "Я був у постійному стані голоду. Я почав непритомніти, коли був на знімальному майданчику". А було й таке, коли Джаред Лето набрав понад 30 кілограмів – щоб зіграти Марка Девіда Чепмена, вбивцю Джона Леннона, у фільмі "Глава 27" 2007. Дієта призвела до того, що актор захворів на подагру: "Я не міг ходити на великі відстані, це було дуже боляче. Моє тіло було в шоку від кількості ваги, яку я набрав".

Уся акторська команда "Топ Ган: Меверік" піддавала себе жорстким тренуванням та обмеженням / Фото АР