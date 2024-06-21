"Я знайшов найменшу ложечку": ці зірки пішли на дуже ризиковану дієту заради ролі у фільмі
21 червня 2024, 22:33Читать новость на русском
Джерело:Yahoo!entertainment
В останні роки люди все частіше зауважують, як кіно і телебачення сприяють популяризації неправильного харчування. Багато акторів говорили про це, дехто навіть відмовлявся змінювати свою вагу заради ролі.
Однак були й такі актори, які сідали на різкі, нездорові дієти чи вдавалися до надмірних тренувань лише заради ролі. Наскільки шкідливим для здоров'я може бути Голлівуд, показують ці приклади.
Дивіться також "Саме тоді телефон перестав дзвонити": 7 акторських кар'єр, зруйнованих однією роллю
Метью МакКонахі, Джаред Лето, Метт Деймон та інші
- Метью МакКонахі схуд на 21 кілограм для ролі виснаженого хворого на СНІД у фільмі "Далласький клуб покупців" 2013. Він зробив це, вживаючи надзвичайно малі порції їжі щодня. "Я знайшов найменшу антикварну ложечку, маленьку ложечку для цукру, і я їв нею, щоб вистачило на довше. Це було важко, не буду брехати. Я весь час був голодним і дратівливим. Моє тіло нагадувало пташеня з відкритим ротом, яке кричить: "Нагодуй мене, нагодуй", – розповідав МакКонахі.
- Джаред Лето також схуд на понад 20 кілограмів для цього ж фільму: "Це змінює те, як ти ходиш, як ти сидиш, як ти думаєш". А ще Лето схуд на 15 кілограмів, щоб зіграти героїнового наркомана у "Реквієм за мрією" 2000: "Я був у постійному стані голоду. Я почав непритомніти, коли був на знімальному майданчику".
- А було й таке, коли Джаред Лето набрав понад 30 кілограмів – щоб зіграти Марка Девіда Чепмена, вбивцю Джона Леннона, у фільмі "Глава 27" 2007. Дієта призвела до того, що актор захворів на подагру: "Я не міг ходити на великі відстані, це було дуже боляче. Моє тіло було в шоку від кількості ваги, яку я набрав".
- Майлз Теллер, Джей Елліс і Денні Рамірес розповідали про свої суворі дієти й режими тренувань для "Топ Ган: Меверік" 2022. Майлз казав: "На сніданок я з'їдав 6 яєць, а потім, знаєте, тренувався, потім коктейль, а потім два обіди. Кожен обід складався з курячої грудки, картоплі та броколі. А на вечерю була певна риба або стейк. Тож ви просто їсте так багато. Це дійсно те, що мені не подобалося". "Всі їли воду. І пили багато повітря", – сказав Джей. Денні ж додав: "Щоразу, коли ми чуємо "знято", то бачимо, як усі падають на підлогу й починають віджиматися, присідати та робити скручування на біцепс".
- Метт Деймон схуд на 22 кілограми заради ролі героїнового наркомана (яка вимагала лише двох днів зйомок) у фільмі "Відвага під вогнем" 1996. Його дієта складалася в основному з курячої грудки, а щоденне споживання становило близько 100 калорій. А ще він пробігав 20 кілометрів на день, що доводило його до жару і запаморочення. Дієта пошкодила його надниркову залозу, і він провів півтора року на ліках.