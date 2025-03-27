Наприклад, коли хтось асоціює термін з токсичною маскулінністю, відкидаючи емоції як ознаки слабкості. 24 Канал завдяки GQ розповість правду про поняття альфа-чоловік.

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Хто такі альфа-чоловіки та які їхні характеристики

Перше, що важливо знати: не всі альфа-чоловіки однакові, і не всі вони мають дотримуватися однакових способів поведінки. Педро Паскаль і Г'ю Джекман нині можуть бути гарними прикладами того, що означає бути альфа-самцем. Але це не стосується, наприклад, Патріка Бейтмана чи Ганнібала Лектора.

і не всі вони мають дотримуватися однакових способів поведінки. Педро Паскаль і Г'ю Джекман нині можуть бути гарними прикладами того, що означає бути альфа-самцем. Але це не стосується, наприклад, Патріка Бейтмана чи Ганнібала Лектора. Альфа-чоловік – це чоловік високоінтелектуальний, впевнений у собі та успішний. Таких вважають владними лідерами, їхній менталітет – це самовпевненість, самоконтроль і життя сьогоднішнім днем, бо впоратися можна з будь-чим. Ось такий опис наводить Science of People .

. Альфи досягають найвищих посад, бо вони природжені лідери. Такі чоловіки зазвичай напористі, і їм комфортно на посадах з великою відповідальністю або там, де доводиться приймати важливі рішення. Тоді як більшість людей відчувають стрес, коли змушені ухвалювати такі рішення. Натомість альфа відчувають стрес тоді, коли рішення виходять з-під їхнього контролю. Але відповідальність приносить їм тільки задоволення. Ось так зазначають у Harvard Business Review .

. Геть інший опис міститься на Marriage.com. Там вказано, що альфа-чоловіки – це позитивне поняття, якщо шукати правильні якості. Однією з таких є смиренність, альфа не захоплюється своїми досягненнями, завжди готовий допомогти іншим, зазвичай доглянутий та з відмінними комунікативними навичками, регулярно займається спортом і прагне зробити внесок у покращення суспільства.

Альфа-самець або альфа-чоловік – ці терміни ми часто зустрічаємо у соцмережах, але про що вони? / Фото freepik

Якими є альфа-чоловіки, якщо звести всі визначення докупи