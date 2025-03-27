27 березня, 06:43
Альфа-чоловік: чи знаєте ви, що насправді означає цей популярний в соцмережах термін
Основні тези
- Альфа-чоловіки мають високий інтелект, впевненість у собі, схильні до лідерства і здатні приймати важливі рішення.
- А проте сучасні альфа-самці також вміють бути емпатичними та працюють над розвитком позитивних якостей.
Про альфа-чоловіків багато говорять у соцмережах, при цьому ілюструють різними відео з екстремальними вправами, які нібито є запорукою успіху та безпеки. Та насправді не всі інтерпретації з інтернету правильні, а деякі навіть відверто хибні.
Наприклад, коли хтось асоціює термін з токсичною маскулінністю, відкидаючи емоції як ознаки слабкості. 24 Канал завдяки GQ розповість правду про поняття альфа-чоловік.
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Хто такі альфа-чоловіки та які їхні характеристики
- Перше, що важливо знати: не всі альфа-чоловіки однакові, і не всі вони мають дотримуватися однакових способів поведінки. Педро Паскаль і Г'ю Джекман нині можуть бути гарними прикладами того, що означає бути альфа-самцем. Але це не стосується, наприклад, Патріка Бейтмана чи Ганнібала Лектора.
- Альфа-чоловік – це чоловік високоінтелектуальний, впевнений у собі та успішний. Таких вважають владними лідерами, їхній менталітет – це самовпевненість, самоконтроль і життя сьогоднішнім днем, бо впоратися можна з будь-чим. Ось такий опис наводить Science of People.
- Альфи досягають найвищих посад, бо вони природжені лідери. Такі чоловіки зазвичай напористі, і їм комфортно на посадах з великою відповідальністю або там, де доводиться приймати важливі рішення. Тоді як більшість людей відчувають стрес, коли змушені ухвалювати такі рішення. Натомість альфа відчувають стрес тоді, коли рішення виходять з-під їхнього контролю. Але відповідальність приносить їм тільки задоволення. Ось так зазначають у Harvard Business Review.
- Геть інший опис міститься на Marriage.com. Там вказано, що альфа-чоловіки – це позитивне поняття, якщо шукати правильні якості. Однією з таких є смиренність, альфа не захоплюється своїми досягненнями, завжди готовий допомогти іншим, зазвичай доглянутий та з відмінними комунікативними навичками, регулярно займається спортом і прагне зробити внесок у покращення суспільства.
Якими є альфа-чоловіки, якщо звести всі визначення докупи
- Альфа-чоловіки беруть на себе відповідальність. Але не для детонації токсичної маскулінності, а щоб спонукати до роботи над позитивними якостями, як-от вміння вчитися на помилках, щоб розвиватися.
- Альфа символізують впевненість у собі та лідерство. Та щоб бути хорошим лідером, не можна доводити ці якості до ступеня зарозумілості або пихи. Сучасний альфа працює над тим, щоб йому було комфортно бути тим, ким він є, без необхідності домінувати над іншими. Також він прагне бути хорошим лідером для своєї команди, який слухає, співпрацює і мотивує.
- Альфа-самці також можуть бути емпатичними. Емпатія – це якість, над якою все більше працюють сучасні лідери. Нині чоловіків заохочують до пізнання емоцій і почуттів, створюючи нове покоління сильних, впевнених і емпатичних альфа-лідерів.
- Альфа – це про рішучість і конкурентоспроможність. Але їх не доводять до крайнощів, мова про вміння ефективно приймати рішення і приймати їх навіть тоді, коли є багато варіантів, також про здорову конкуренцію з акцентом на вдосконалення.