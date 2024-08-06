Француз зачепив перекладину пенісом: тепер йому пропонують чверть мільйона за цікаву роботу

Французький стрибун з жердиною Ентоні Амміраті отримав пропозицію про роботу. Він може отримати 250 тисяч доларів завдяки своїй знаменитій на весь світ випуклості.

Інтимна зона французького стрибуна з жердиною Ентоні Амміраті могла зіграти свою роль в тому, що він втратив олімпійське золото. Але тепер вона дала йому шанс на солідну зарплату.

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Амміраті пропонують чверть мільйона доларів

Після того, як у суботу, 3 серпня, під час стрибків з жердиною на Літніх Олімпійських іграх 2024 року Амміраті зачепив перекладину, відео поширилося в соціальних мережах, як пожежа, і глядачі дивувалися його обдарованості, водночас нарікаючи на те, чого вона його позбавила.

Як виявилося, нещастя Амміраті також привернуло увагу компанії CamSoda, що займається розвагами для дорослих. Вона запропонувала йому 250 000 доларів в обмін на 60-хвилинне відеошоу.

У листі, який отримав Us Weekly, віцепрезидент CamSoda Дерин Паркер запропонував 21-річному Амміраті продемонструвати свій "товар" в обмін на великий гонорар.

Хоча ви не привезли додому золоту медаль, ви все одно можете захопити золото від своїх фанатів через CamSoda – це має щось значити, чи не так? До того ж, у вас не буде обмежувальних компресійних шортів, що стримують вас, тож не соромтеся випустити все назовні і показати світові, чому наступного разу ви повинні взяти участь у власному олімпійському змаганні,

– йдеться в пропозиції.

Той самий епічний стрибок Амміраті: дивіться відео

Після змагань Амміраті відверто розповів про вірусну невдачу, назвавши її "великим розчаруванням".

"Умови були хороші, – сказав Амміраті в суботу Французькій федерації легкої атлетики. – Це перший раз, коли я йшов на змагання без жодного стресу".

Амміраті сказав, що йому не вистачало "трохи стрибків на тренуваннях, щоб відточити налаштування", перш ніж його випуклість перекинула планку під час третьої спроби на висоті 5,70 метра.

Я був майже там,

– бідкається він.

Амміраті фінішував з результатом 5,60 метра та посів 12-те місце у своєму забігу, не пройшовши до наступного раунду змагань і не отримавши шансу поборотися за медаль.

Хоча помилка Амміраті стала легкою здобиччю, насправді це не було тим, що завадило йому успішно виконати стрибок. Перед тим, як його випуклість зіткнулася з планкою, його ноги спочатку зачепили планку, що призвело до дискваліфікації спроби. Це була третя і остання спроба Амміраті взяти висоту 5,70 метра, яка виключила його зі змагань.

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Хоча Амміраті в результаті залишився з порожніми руками в медальному заліку, його виступ на Іграх 2024 року назавжди залишиться в олімпійській історії.