Зокрема, траплялися вкрай дивні види спорту. У Ріо 2016 було 28 видів спорту, у Токіо вже 33, а Париж приймає 32 дисципліни. Усі вони нині здаються втіленням спортивних зусиль. У порівнянні з деякими з минулого, які нині здаються відверто безглуздими.
Дивіться також Чому учасники перших Олімпійських ігор змагалися без одягу
Ці види спорту заслуговують на золоту медаль Олімпіади – за дивовижність
- Стрільба у голубів. У Парижі 1900 року відбулася ця, можливо, найганебніша подія в історії Олімпійських ігор. Метою цього виду спорту було вбити якомога більше голубів. Учасники вибували, якщо не влучали у 2 поспіль. Перемогу здобув бельгієць, якому вдалося вбити 21 голуба. До кінця змагання на полі лежало понад 300 понівечених птахів.
- Стрибки в довжину та висоту на конях. Такі змагання проводили в Парижі 1900 року і більше до них не поверталися. Загалом, кінний спорт дещо неординарний, адже кінь виконує всю роботу, а вершник отримує трофеї та славу. Але, здається, цей вид змагань перегнув палицю.
- Плавання з перешкодами на 200 метрів. У тому ж 1900 році учасники повинні були залізти на жердину, перелізти через ряд човнів і проплисти під іншим рядом човнів. Змагання відбулися на Сені, до речі, яка у 2024 приймає тріатлон та марафонський заплив.
- Стрижка пуделів. Париж 1900 року відзначився ще й таким змаганням, хоча воно й не мало повноцінного олімпійського статусу. А проте аж 128 учасників перед натовпом із 6000 людей у Булонському лісі 2 години стригли шерсть пуделів. Авріл Лафул виграла золото, здолавши 17 собак.
В олімпійському минулому було чимало дивних видів спорту / Колаж 24 Каналу фото АР
- Пірнання на дистанцію. На Іграх-1904 в Сент-Луїсі учасники повинні були пірнати в басейн і плисти під водою, поки не виринуть, причому максимум 1 хвилину. Переміг Вільям Дікі, подолавши 19 метрів.
- Пістолетна дуель. Ця перестрілка відбулася на Олімпійських іграх 1912 року в Стокгольмі. Але учасники насправді не стріляли один в одного, а лише в манекени, одягнені у фраки та з мішенями на грудях.
- Мистецтво. Від Стокгольма 1912 року до Лондона 1948 року медалями нагороджували твори мистецтва, натхненні спортом – архітектури, літератури, музики, живопису та скульптури. Це була ідея П'єра де Кубертена, засновника сучасних Олімпійських ігор. Єдина причина, чому змагання скасували в 1954 році, полягала в тому, що художників вважали професіоналами, що суперечило духу Ігор.
- Одиночне синхронне плавання. Основна ідея синхронного плавання полягає в тому, щоб це була команда чи бодай дует. І все ж якось олімпійські чиновники вирішили, що синхронне одиночне плавання (хоча з ким може синхронізуватися одна людина?) заслуговує на те, щоб бути змаганням – у 1984, 1988 і 1992 роках.