Саме тому за співзвучністю винороба охрестили "Том Буз". 46-річний Кірон розповідав в інстаграмі про своє вино, і хтось прокоментував: "Не знав, що Том Круз робить вино в Дербіширі".
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"Я лише фанат його фільмів": чоловік став вірусним через схожість з Томом Крузом
Кірон Аткінсон – колишній солдат, який заснував Англійський винний проєкт у Дербіширі. Несподівано чоловік швидко став вірусним – але не через вино, а тому що схожий на Тома Круза.
Це дійсно весело і справді досить кумедно, коли люди думають, що ти схожий на когось відомого,
– каже Кірон.
Люди запитували його, чи не був він дублером Круза. Як і самого актора, Кірона називають "справжнім бойовиком", адже він служив в Афганістані та Іраку в полку британської армії. На запитання, чи бачить він схожість, Аткінсон відповів:
Особисто я не бачу. Але є гірші люди, на яких я міг би бути схожим, тому я обираю Тома Круза. Я фанат його фільмів, тому мені дуже лестить таке порівняння.
Кірон Аткінсон став вірусним, коли люди помітили його схожість з Томом Крузом: дивіться відео nakedwines
Після 9 років служби Аткінсон закінчив курс виноробства у 2010 і став технічним радником британського відділення Ротшильдів. У червні 2011 року винороб взяв на себе відповідальність за виноградник у Ренішоу-Холі в Північному Дербіширі. Він також керує виноробнею в абатстві Дарлі.
Власний винний бренд Кірона – Mills and Hills – співпрацює з дистриб'ютором вина Naked Wines, який, власне, й розмістив вірусне відео на своїх сторінках у соціальних мережах.