Парфуми зірки "Еліти" Арона Піпера – аромат, що зачаровує найуспішніших зірок світу

Актор і співак, зірка серіалу "Еліта", Арон Піпер став обличчям MYSLF. Ці парфуми від YSL Beauty також зачарували й інших зірок світового рівня, як-от Остіна Батлера.

Серед амбасадорів бренду також Дуа Ліпа, Айтана та Мілена Сміт. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше про ці зіркові парфуми.

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Чим пахне Арон Піпер: аромат, який вибирають найуспішніші люди світу

Магнетизм Арона Піпера легко виходить за межі екрана і сцени, та ідеально втілює бунтарський і витончений дух французького бренду YSL Beauty. Зв'язок цього зіркового актора і музиканта з ароматом MYSLF не випадковий – вони обидва є символами сучасної вільної від фальші мужності.

Ми вперше зустрілися з Піпером в "Еліті", а згодом заново відкрили у проєктах "Безмовний" та "Фатум". Своєю творчістю, як акторською, так і музичною, Арон створив стриманий, загадковий профіль, тісно пов'язаний із модою. Його часто можна побачити в перших рядах головних міжнародних показів.

Усе це зробило Піпера орієнтиром для покоління, яке шукає автентичності. Його музична кар'єра – це подорож трансформації, в якій чоловік переходить від урбаністичних ритмів до особистого попроку. Especial, його останній сингл, є доказом цієї еволюції, з вишуканим звучанням та візуальною естетикою, що вражає.

Це саме ті парфуми, які підкорили серце Арона Піпера та зіркової еліти / Фото YSL Beauty

Піпер має понад 11 мільйонів підписників в інстаграмі та купу проєктів. Але все ж він взяв на себе роль посла YSL Beauty – серед іншого і щоб показати, що він не слідує трендам, а диктує їх, не тільки обирає розкіш, але й переосмислює її.