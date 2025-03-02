У тіктоці відео від користувача pshyk_rozpyv показало, які парфуми носить Джонні Депп. 24 Канал перекаже цю цікаву інформацію.

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Парфумерна гра розкрила правду про парфуми Джонні Деппа

У відео автор запропонував вікторину, в якій експертка спробувала вгадати, якими парфумами користуються Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо і Джонні Депп. Деякі відповіді були правильними, деякі – ні, але здогадка про Деппа точно викликає особливий інтерес.

Отже, з'ясувалося, що Джонні Депп пахне Dior Sauvage. Тобто легендарним ароматом, який ідеально передає його бунтарську та харизматичну натуру.

Експертка назвала улюблені парфуми Джонні Деппа: дивіться відео pshyk_rozpyv

Dior Sauvage – це поєднання свіжого калабрійського бергамота та насичених деревних нот амбри. Композиція відкривається цитрусовою енергією свіжості, сили та легкої гіркуватості.

А далі вона поступово переходить у димний теплий шлейф, адже у серці ноти лаванди, рожевого перцю, анісу та мускатного горіха. І у такий спосіб формується відчуття дикої свободи та магнетизму.

Базові ноти парфумів – амброксан, кедр, ваніль. Усі ці поєднання роблять аромат характерним і впізнаваним. І цілком недарма його вважають символом незалежності та чоловічої сили.

Це правда, парфуми можуть розповісти про людину більше, ніж здається. І тепер ми точно знаємо, що вибір Джонні Деппа – це справжнє втілення брутальності та неперевершеного стилю.