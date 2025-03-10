Досвідчені водії роблять саме так: як правильно налаштувати дзеркала в авто

Налаштування дзеркал – важлива навичка кожного водія, адже від цього значною мірою залежить безпека на дорозі. На жаль, багато хто неправильно налаштовує дзеркала.

Але досвідчені водії мають чіткі поради, як уникнути так званих "сліпих зон" та підвищеного ризику аварійних ситуацій. 24 Канал завдяки користувачу avtoshkola.mstart у тіктоці розповідає докладніше.

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Що слід знати про правильне налаштування дзеркал

Головне правило налаштування дзеркала – у ньому ми маємо бачити 80% дороги та лише 20% власного авто. Тобто у бічних дзеркалах має бути видно більшу частину дороги та лише трохи вашої машини.

Якщо ви бачите забагато кузова – збільшується сліпа зона збоку.

Якщо забагато дороги – то буде сліпа зона ззаду.

Тобто потрібно знайти баланс між двома зонами.

Зверніть також увагу на врівноважену перспективу. Якщо дзеркало спрямоване надто вниз, ви бачитимете бордюр, а якщо надто вгору – небо. А нам не потрібно ні одне, ні друге.

Ідеально, якщо лінія горизонту проходитиме приблизно посередині дзеркала.

І ще один важливий нюанс – праве дзеркало налаштовуємо так само, як і ліве, щоб забезпечити симетричний огляд з обох боків.

Як уникнути сліпих зон за кермом, налаштовуючи дзеркала: дивіться відео від avtoshkola.mstart

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І не забувайте ніколи, що правильне налаштування дзеркал значно зменшує сліпі зони та дає кращий контроль ситуації на дорозі. Це дуже важливо і під час перелаштувань, і на виїздах із паркування, та й у русі в потоці машин. Простіше кажучи, у кожній ситуації, яка може виникнути з вами та вашим автомобілем.

Тобто налаштування дзеркал – це не дрібниця, якою можна знехтувати або зробити її абияк. Це важлива частина безпеки вашого водіння. Тому присвячуйте кілька хвилин перед кожною поїздкою, щоб переконатися, що з вашими дзеркалами все гаразд – і ви почуватиметеся впевненіше на дорозі.