Опытные водители делают именно так: как правильно настроить зеркала в авто

Настройка зеркал – важный навык каждого водителя, ведь от этого в значительной степени зависит безопасность на дороге. К сожалению, многие неправильно настраивают зеркала.

Но у опытных водителей есть четкие советы, как избежать так называемых "слепых зон" и повышенного риска аварийных ситуаций. 24 Канал благодаря пользователю avtoshkola.mstart в тиктоке рассказывает подробнее.

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Что следует знать о правильной настройке зеркал

Главное правило настройки зеркала – в нем мы должны видеть 80% дороги и только 20% собственного авто. То есть в боковых зеркалах должно быть видно большую часть дороги и только немного вашей машины.

Если вы видите слишком много кузова – увеличивается слепая зона сбоку.

Если слишком много дороги – то будет слепая зона сзади.

То есть нужно найти баланс между двумя зонами.

Обратите также внимание на уравновешенную перспективу. Если зеркало направлено слишком вниз, вы будете видеть бордюр, а если слишком вверх – небо. А нам не нужно ни одно, ни другое.

Идеально, если линия горизонта будет проходить примерно посередине зеркала.

И еще один важный нюанс – правое зеркало настраиваем так же, как и левое, чтобы обеспечить симметричный обзор с обеих сторон.

Как избежать слепых зон за рулем, настраивая зеркала: смотрите видео от avtoshkola.mstart

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И не забывайте никогда, что правильная настройка зеркал значительно уменьшает слепые зоны и дает лучший контроль ситуации на дороге. Это очень важно и во время перестроений, и на выездах с парковки, да и при движении в потоке машин. Проще говоря, в каждой ситуации, которая может возникнуть с вами и вашим автомобилем.

То есть настройка зеркал – это не мелочь, которой можно пренебречь или сделать ее кое-как. Это важная часть безопасности вашего вождения. Поэтому посвящайте несколько минут перед каждой поездкой, чтобы убедиться, что с вашими зеркалами все в порядке – и вы будете чувствовать себя увереннее на дороге.