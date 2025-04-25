25 квітня, 06:16
Ваша машина вміє більше: 5 секретних функцій, про які ви не знали
Основні тези
- Автомобілі мають приховані функції, такі як "Склянка води" від Toyota або сушарка в Volkswagen ID7.
- Не можна не згадати й про фейсконтроль від Genesis. Докладно про них та інші фішки – далі у статті.
Машини стають все більш високотехнологічними. І автовиробники зазвичай радо демонструють нові функції, які закладають у свої останні моделі.
Але – є й такі, що добре приховані. Вони не завжди революційні, але круті, а іноді навіть кумедні. 5 цікавих секретних функцій автомобілів описує 24 Канал із посиланням на Carwow.
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Автомобільні лайфхаки: 5 цікавих прихованих функцій
- "Склянка води" від Toyota. Багато авто мають систему оцінювання плавності та ефективності водіння. Тойота пропонує свій цікавий спосіб, він називається "Склянка води" і натхненний аніме-серіалом Initial D. Головний герой там повинен був проїхати на своїй Toyota Corolla AE86 гірськими дорогами, не розливши жодної краплі води з паперового стаканчика, а режим "Склянка води" імітує це.
- Антидощ від Mercedes. Уявіть, ви їдете теплим весняним днем з відкритим люком, насолоджуючись свіжим повітрям, але раптом небеса розверзаються – і ви починаєте шукати кнопку люка, щоб закрити його. Так от, водій сучасного Mercedes так не чинить, бо той має розумну функцію – коли двірники з датчиком дощу виявляють воду на лобовому, люк закриється автоматично.
- Сушарка від Volkswagen ID7. Отже, ви потрапили під зливу на шляху до машини, і, ясна річ, не хочете сидіти в мокрих джинсах під час поїздки. Що ж, Volkswagen ID7 пропонує вам функцію Dry boost. Увімкніть її, і підігрів сидінь запрацює на максимальну потужність, а обігрівач ввімкнеться, щоб висушити ваш одяг.
- Стрілка від Audi. За останні кілька років Audi зробила кілька розумних речей зі своїми технологіями освітлення. Якось вона створила концепткар з фарами, які могли проєктувати відеоігри на стіну. А нова Audi A5 має набагато кориснішу функцію. Ви, напевно, чули про систему "вільні руки" на задніх дверцятах, коли потрібно провести ногою під заднім бампером, щоб відкрити багажник. Тут є проблема, бо ви не знаєте, куди поставити ногу, щоб активувати її. Але якщо у вас Audi A5, то вона спроєктує на землю маленьку стрілку, яка покаже вам шлях.
- Фейсконтроль від Genesis. Автомобільні ключі – це минуле, сьогодні є безліч нових розумних способів потрапити в автомобіль і завести його, як-от за допомогою додатку на телефоні. І тут Genesis робить крок вперед завдяки розпізнаванню обличчя. Hyundai, Genesis і Mercedes також почали впроваджувати датчики відбитків пальців у своїх авто.