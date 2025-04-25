Ваша машина вміє більше: 5 секретних функцій, про які ви не знали

Машини стають все більш високотехнологічними. І автовиробники зазвичай радо демонструють нові функції, які закладають у свої останні моделі.

Але – є й такі, що добре приховані. Вони не завжди революційні, але круті, а іноді навіть кумедні. 5 цікавих секретних функцій автомобілів описує 24 Канал із посиланням на Carwow.

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Автомобільні лайфхаки: 5 цікавих прихованих функцій

"Склянка води" від Toyota. Багато авто мають систему оцінювання плавності та ефективності водіння. Тойота пропонує свій цікавий спосіб, він називається "Склянка води" і натхненний аніме-серіалом Initial D. Головний герой там повинен був проїхати на своїй Toyota Corolla AE86 гірськими дорогами, не розливши жодної краплі води з паперового стаканчика, а режим "Склянка води" імітує це.

Багато авто мають систему оцінювання плавності та ефективності водіння. Тойота пропонує свій цікавий спосіб, він називається "Склянка води" і натхненний аніме-серіалом Initial D. Головний герой там повинен був проїхати на своїй Toyota Corolla AE86 гірськими дорогами, не розливши жодної краплі води з паперового стаканчика, а режим "Склянка води" імітує це. Антидощ від Mercedes. Уявіть, ви їдете теплим весняним днем з відкритим люком, насолоджуючись свіжим повітрям, але раптом небеса розверзаються – і ви починаєте шукати кнопку люка, щоб закрити його. Так от, водій сучасного Mercedes так не чинить, бо той має розумну функцію – коли двірники з датчиком дощу виявляють воду на лобовому, люк закриється автоматично.

Приховані функції автомобілів не завжди революційні, але круті, а іноді навіть кумедні / Фото freepik